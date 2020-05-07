جمعية الترايثلون تطلق سباق "دواثلون الإمارات الافتراضي" للعائلات

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت جمعية الإمارات للترايثلون اليوم عن تنظيم سباق «دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي» الجمعة المقبل، ويستهدف تشجيع الأسر على ممارسة الرياضة، كما يتيح السباق الفرصة أمام الرياضيين المبتدئين والأسر للتعرف على هذا النوع من السباقات وتحديداً الدواثلون، وهو عبارة عن سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية.

وقالت الجمعية إنه يمكن لكل عائلة تشكيل فريق من 2 أو 3 أعضاء من أقارب الدرجة الأولى، كفريق مكون من «أب وابنه»، أو «أب وابنه وابنته»، أو «الأم وابنها»، أو «الأم وابنتها»، أو «طفل مع عمه أو خاله»، بشرط أن يكون في كل فريق طفل لا يزيد عمره عن 14 سنة.

وأكدت الجمعية في بيان صحافي إنها ستقوم باعتماد فئة العائلات في جميع بطولاتها القادمة، خصوصاً بعد عودة الأنشطة الرياضية الخارجية، مؤكدة بأنه «عندما يكبر النشء في وسط عائلة تتبنى الرياضة كأسلوب حياة، وعلى التربية بالقدوة، لا بد وأننا سنكون على موعد مع ولادة العديد من الأبطال الرياضيين في المستقبل القريب».

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