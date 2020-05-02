إبراهيم القرص.. لاعب يد يحصل على ماجستير في «الجريمة والعدالة»

المصدر: جوني جبور ■دبي

استطاع لاعب المنتخب وفريق نادي الشارقة لكرة اليد، إبراهيم القرص (31 عاماً) أن ينجح في الجمع بين التألق في الملعب والنجاح الدراسي، بعد أن حصل على الماجستير، ويحضر حالياً لنيل درجة الدكتوراه، في ترجمة لتطلعات مجلس الشارقة الرياضي لصنع قيادات رياضية شابة.

وقال إبراهيم القرص إنه رغم التحديات التي تواجهه في مسيرته، سواء كأب لثلاثة أبناء، أو طبيعة عمله ذات الدوام الطويل، إلا أنه كان حريصاً على التألق في كرة اليد، ما جعله يتوج العام الماضي بلقب أفضل اللاعبين المواطنين.

وأضاف: «هذه التحديات لم تنل من عزيمتي لمواصلة تحصيلي الدراسي، الذي تكلل أخيراً بنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي في مسار الجريمة والعدالة، لأصبح أول لاعب يد في النادي يبلغ هذا المستوى من التحصيل العلمي».

وأكد القرص لـ«الإمارات اليوم»: «حققت الكثير من الإنجازات المتوالية مع جميع فرق المراحل السنية في النادي، وآخرها الاحتفاظ بلقب دوري اليد للرجال للعام الرابع على التوالي، وحتى طبيعة عملي التي تطلبت بين عامي 2010 و2015 السفر يومياً إلى أبوظبي، لم تمنعني من نيل الشهادة الجامعية من جامعة عجمان، قبل أن أكملها على مدار العامين ونصف العام الأخيرين في خوض تحدي الماجستير، الذي حصلت عليه من جامعة الشارقة».

وأضاف: «منذ انتسابي إلى نادي الشارقة سنة 2002، وأنا أضع نصب عيني إيجاد التوازن المطلوب بين التفوق في الدراسة والرياضة، لأحظى خلال مسيرتي بالدعم الكبير من مسؤولي النادي، وحتى من زملائي الذين كانوا يضطرون في الكثير من الأحيان لتعديل أوقات التدريبات مع مواعيد انتهاء الجامعة». وقال إن نيل درجة الماجستير خطوة أولى نحو الاستمرار، والحصول على شهادة الدكتوراه.

وشدد على أن طبيعته كإنسان ملتزم أسهمت في نجاحه رياضياً ودراسياً، وقال: «عند دخولي أرضية الملعب، أضع جل تركيزي على التدريبات، وكيفية مواصلة حصد الإنجازات مع الشارقة، وهو الأمر ذاته الذي أكرره عند التوجه إلى الجامعة، بالتركيز فقط على الأمور الدراسية، وهذا مكنني من إيجاد المساحة الخاصة ببيتي وأسرتي، حتى أن أبنائي يرافقونني في كثير من الأحيان إلى المباريات».

وتابع: «ضحيت بالكثير من الأشياء لبلوغ هذه النجاحات، سواء على الصعيد الدراسي أو الرياضي، ولعل أبرز الصعاب التي واجهتها كانت في السنوات الخمس الأولى للعمل، ولم يكن لهذه النجاحات أن تتحقق لولا الدعم الذي وجدته من مسؤولي النادي حينها، وعلى رأسهم عيسى هلال الحزامي، الذي انتقل ليشغل حالياً منصب الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والذي لايزال يواصل دعمي نحو الاستمرار في تحصيلي العلمي بهدف نيل شهادة الدكتوراه».

وعن طبيعة الاختصاص في الماجستير، والتوجهات العامة لشهادة الدكتوراه، قال القرص: «الاختصاص هو دراسة علم الاجتماع بكل شرائحه، والسلوك الإجرامي، وأتطلع للاستفادة من هذا الاختصاص عند نيل شهادة الدكتوراه في المجال الرياضي، وذلك لمساعدة اللاعبين على الجانب النفسي».

يذكر أن إبراهيم القرص، بجانب إنجازاته المحلية مع الشارقة، حصل مع الفريق كذلك في مناسبتين على برونزية بطولة الأندية الآسيوية في نسختيها الأخيرتين، إضافة إلى تتويج يد الشارقة ديسمبر الماضي بلقبها الأول في بطولة السوبر «الإماراتي - البحريني».

- أول من وصل في فريق اليد إلى مستوى دراسي متقدم.. ويحضّر للدكتوراه في المجال الرياضي.

- يبلغ 31 عاماً ونال أخيراً لقب دوري اليد مع الشارقة وهو أب لـ 3 أبناء.

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