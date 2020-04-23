مساعد مارادونا: لدى الفجيرة طريقة عمل رائعة.. وأعجبت بحرص اللاعبين على أداء الصلاة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مساعد مدرب فريق الفجيرة السابق، الأرجنتيني لويس إيسلاس، الذي عمل مساعداً لمواطنه الأسطورة، دييغور مارادونا، خلال تولي الأخير تدريب الفجيرة موسم 2017-2018، إن «لدى الفجيرة طريقة عمل رائعة بالنسبة لعلاقة الإدارة مع الجهاز الفني واللاعبين».

وتابع إيسلاس في حديثه لموقع «أتاك فوتبوليرو» الأرجنتيني: «كانت الأمور مستقرة ونحصل على رواتبنا بانتظام، خصوصاً في حال كان الفريق يحقق النتائج الجيدة كما كان يحدث معنا».

وأثنى إيسلاس على التزام لاعبي الفجيرة بأداء الصلوات، وقال إنه أعجب بذلك، حتى إنهم كانوا يؤدونها بين شوطَي المباريات الرسمية، وقال إنهم كانوا يضعون برنامجاً تدريبياً يومياً يراعي هذا الأمر.

وقال: «في استراحة بين الشوطين كان اللاعبون يخلعون أحذيتهم ويؤدون صلاتهم، ويرتدونها مرة أخرى، قد تستغرق نحو 10 أو 12 دقيقة، ويجب علينا أن نحترم هذا الأمر».

وعن تجربة مارادونا في المكسيك، وحول كواليس مسلسله الوثائقي، الخاص بالفترة التي قضاها في تدريب ورادوس دي سينالوا، قال إن طاقم التصوير كان يجد صعوبة في توجيه مارادونا خلال التصوير.

وأوضح: «المنتجون كانوا موجودين مع مارادونا طوال اليوم، ومع ذلك لم يكن من السهل السيطرة عليه»، وتابع: «عموماً فترة دورادوس سينالوا كانت سيئة للغاية».

يذكر أن إيسلاس لم يستمر طويلاً مع الفجيرة خلال وجوده مع مارادونا، إذ أقاله النادي من منصبه في يناير 2018، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وبعد ثلاثة تعادلات أمام الذيد والعربي ومصفوت.

لاعبو الفجيرة كانوا يؤدون صلاتهم بين شوطي المباريات الرسمية.