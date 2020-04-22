مدافع عجمان يقترح ربط تقليص رواتب اللاعبين بقيمة العقود

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اقترح مدافع عجمان، خالد الزري، أن تتفاوت نسبة تقليص عقود اللاعبين وفق حجم الراتب السنوي الذي يتقاضونه من أنديتهم، دون أن تُعمم توصية اتحاد الكرة الخاصة بخصم 40% من عقود اللاعبين على الجميع، لظروف توقف الدوري بسبب جائحة «كورونا».

وقال الزري لـ«الإمارات اليوم»: «ليس كل لاعبي دوري الخليج العربي يتقاضون عقوداً بملايين الدراهم حتى لا يتأثرون بخصم 40% من رواتبهم لتوقف النشاط في تلك الفترة، هناك لاعبون أعرفهم يتقاضون راتباً شهرياً لا يتجاوز 20 ألف درهم، وخصم هذه النسبة الكبيرة من راتبهم سيضر بهم بصورة كبيرة، خصوصاً أن لديهم التزامات مالية وأقساط شهرية مطالبين بسدادها».

وأضاف: «نحن كلاعبين من أشد الداعمين للخطوة التي اتخذها اتحاد الكرة للحفاظ على المال العام للأندية، خصوصاً في ظل هذه الظروف التي أصابت نشاط كرة القدم بالتوقف، وتوصية اتحاد الكرة بحاجة إلى إعادة النظر فيها لا يُضار أحداً بسببها، خصوصاً أن الضرر سيكون في راتبه الذي ينفق من خلاله على نفسه وعلى من يعولهم».

وأيد مدافع نادي عجمان عودة نشاط الدوري من جديد، شريطة أن تتوافر كل عوامل الصحة والسلامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وأيضاً الجمهور.

وأوضح: «لا يوجد لاعب لا يحب صخب كرة القدم والعودة إلى الملاعب بعد فترة التوقف الطويلة، لكن هذه العاطفة لا يجب أن تتعارض مع كل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة من فيروس (كورونا)، فإذا أقرّ الأطباء بالقضاء على الوباء فمرحباً بعودة النشاط مرة أخرى، وإذ استمرت الأمور على ما هي عليه، فالأفضل أن تُلغى المسابقة».

وكشف خالد الزري أنه يستغل فترة الحجر المنزلي بصورة طبيعية شأن باقي اللاعبين، لكن هناك بعض الأيام التي يخرج فيها إلى الصحراء لركوب الدرّاجة الهوائية في مناطق منعزلة عن تجمعات الناس.

وتابع: «غالباً أتوجه إلى الصحراء للتدريب على درّاجة هوائية ترفع من مستوى لياقتي البدنية بصورة كبيرة وتمنحني القوة، إذ دائماً ما أقطع بين 30 و40 كيلومتراً في كل مرة، لأكون جاهزاً لعودة الدوري إلى نشاطه».

واعتبر الزري نفسه لاعباً غير محظوظ، إذ جاءت جائحة «كرونا» في توقيت استعاد فيه مكانه ضمن القائمة الأساسية لصفوف «البرتقالي».

وقال: «منذ أن قدمت للنادي قبل موسمين قادماً من الشارقة، وكان هناك سوء حظ يلازمني بعدم اللعبة لفترة ليست قصيرة، بسبب الإصابة الغريبة التي تعرضت لها وأنا في المنزل، ولكن استطعت أن أنهض بفضل الدعم الذي قدمه لي المدرب أيمن الرمادي، الذي عالج القصور الدفاعية التي كنت أعانيها، ودعم زميلي وقائد الفريق محمد يعقوب، الذي يلعب في مركزي نفسه، إذ كان يحفزني على بذل أقصى الجهد في التدريبات لأكون جاهزاً للمباريات، وعلاقتي مع يعقوب ليست وليدة نحن موجدون في فريق واحد، بل بينا صداقة ممتدة منذ سنوات طويلة».

وأخيراً عن أسباب تراجع هذا المستوى على صعيد النتائج والأداء، أوضح مدافع البرتقالي: «عجمان عانى هذا الموسم سوء حظ على مستوى النتائج وليس على مستوى الأداء، فنحن أكثر من 90% لعبنا مبارياتنا بصورة مثالية، ولكن سوء الحظ أعطى ظهره لنا، خصوصاً من بعد الجولات الثلاث الأولى في الدوري».

روح الأسرة الواحدة في عجمان

حول ما إذا كان ينوي البقاء مع عجمان عقب انتهاء عقده في ديسمبر المقبل، ذكر مدافع البرتقالي، خالد الزري: «لم أحسم هذا الموضوع حالياً، لكن بشكل عام أنا سعيد بالفترة التي قضيتها في النادي، وبروح الأسرة الواحدة التي تميز (البرتقالي)، بداية من أكبر مسؤول في النادي، وحتى أصغر عامل، الكل يعمل بحب وإخلاص من أجل مصلحة الفريق».

خالد الزري

«هناك لاعبون أعرفهم يتقاضون راتباً شهرياً لا يتجاوز 20 ألف درهم».

«نحن كلاعبين من أشد الداعمين للخطوة التي اتخذها اتحاد الكرة، للحفاظ على المال العام للأندية».

«ليس كل لاعبي دوري الخليج العربي يتقاضون عقوداً بملايين الدراهم».

«عجمان عانى هذا الموسم سوء حظ على مستوى النتائج، وليس على مستوى الأداء».