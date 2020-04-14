كارتابيا: لا أفكر في العودة إلى الأرجنتين.. دبي «جنة»

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، أنه لا يفكر في العودة إلى الأرجنتين، في ظل الأجواء الحالية التي يمر بها العالم بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معبراً عن سعادته بقرار الانضمام إلى شباب الأهلي قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، مشيراً إلى أنه فوجئ بجمال مدينة دبي، التي وصفها بـ«الجنة».

وقال كارتابيا، لصحيفة «لافوزديغاليسيا» الإسبانية، إنه لم يتوقع ما شاهده من روعة في مدينة دبي، موضحاً: «فوجئت بهذه المدينة الجميلة التي تشبه الجنة، وذلك ليس فقط بسبب جمال المدينة والمباني، لكن هناك العديد من الأمور مثل الأشخاص هنا فهم ودودون للغاية، كما أنهم يهتمون جداً بالتعليم، والحياة بشكل عام رائعة هنا».

وأشار إلى سبب عدم رغبته في العودة إلى الأرجنتين في الوقت الحالي، قائلاً: «أشعر بالقلق الشديد على الوضع الاجتماعي والرياضي في الأرجنتين، إذ إنه من الصعب أن أعود للعب هناك حالياً، لذلك لم أفكر على الإطلاق في العودة، خصوصاً إذا كانت الفرصة متاحة بالنسبة لي للاستمتاع باللعب في أوروبا أو في دبي، بينما الوضع في الأرجنتين يجعلني أشعر بالحزن، بسبب طريقة الحياة وغياب الأمن».

وأوضح اللاعب الأرجنتيني أنه لا يعلم وجهته المقبلة، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا إلى شباب الأهلي في شهر يونيو المقبل، وقال: «عقدي مع ديبورتيفو يمتد حتى 2022، بينما ألعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لشباب الأهلي، وحالياً كل شيء توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا أعلم مصيري مع الفريق، علماً بأنه يوجد بند في العقد بموجبه يحق للنادي أن يتعاقد معي بشكل كامل، في حال دفع مليونَيْ يورو إلى ديبورتيفو لاكورونا».

أما بالنسبة للعب في الدوري الأرجنتيني، فقال: «لا أعلم إذا كنت سأعود إلى لاكورونا عقب نهاية إعارتي إلى شباب الأهلي، بينما بالنسبة للدوري الأرجنتيني بالتأكيد أتمنى أن ألعب في صفوف روزاريو سنترال، والعودة إلى مسقط رأسي بومبال».

وتابع: «على أي حال، سواء واصلت اللعب مع شباب الأهلي، أو عدت إلى ديبورتيفو لاكورونا، سأكون سعيداً جداً، علماً بأنني أتمنى العودة مستقبلاً إلى النادي الإسباني قبل أن أختم مسيرتي في الأرجنتين، خصوصاً أنني أعتبر لاكورونا بيتي الثاني، ولديَّ مقر إقامة هناك، وأشعر دوماً بتقدير كبير من النادي، وهذا لا يعد شيئاً عادياً لأي لاعب، في المقابل بالتأكيد أفتقد الحياة في الأرجنتين، والجلوس مع أصدقائي، والذهاب إلى رحلات الصيد».

وختم: «لا أعتقد أنني يمكنني اللعب في أي فريق آخر بالأرجنتين، وأنني سأعود للعب مع روزاريو سنترال، لأنني عندما بدأت مشواري مع الفريق كان حلماً بالنسبة لي، وبالنسبة لجدي».

النجم الأرجنتيني:

«أشعر بالقلق الشديد على الوضع الاجتماعي والرياضي في الأرجنتين».

«شباب الأهلي يمتلك حق التعاقد معي بشكل كامل مقابل مليونَيْ يورو».

«عقدي مع ديبورتيفو يمتد حتى 2022.. ألعب لشباب الأهلي على سبيل الإعارة».