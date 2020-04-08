الفضلي والهرمودي: «الجوجيتسو» ساعدتنا على البقاء في المنزل بسهولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال نجما المنتخب الوطني في لعبة الجوجيتسو، عمر الفضلي ولاعبة نادي الوحدة نور الهرمودي، إن «لعبة الجوجيتسو ساعدتهما كثيراً في حياتهما الشخصية والعائلية، وعلمتهما معاني وقيماً جميلة، بينها الصبر»، حيث أشارا في تصريحات صحافية إلى أن «الجوجيتسو من الرياضات المميزة جداً، وأنها ساعدتهما على البقاء في المنزل بسهولة»، مشيرين إلى أنهما يواصلان تدريبهما عن بعد، في إطار الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الفضلي أن «النجاح في رياضة الجوجيتسو هدف لا يعرف النهاية، لأن اللاعب في كل مرة يدرك فيها هدفاً جديداً يكتشف أنه لايزال تلميذاً، وأن أمامه الكثير ليتعلمه، والكثير من المهارات التي يتوجب عليه تعلمها».

وتقول الهرمودي: «الجوجيتسو منحتني دعما كبيرا، ووقفت بجانبي في أصعب الأوقات».