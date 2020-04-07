"الشعوب والبرلمانات العربية" تمنح الإماراتي عبدالكريم محمد الدكتوراه الفخرية

المصدر: الإمارات اليوم

منحت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية التابعة للمجلس العربي للتعليم والبحث العلمي، رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الإماراتي العقيد (م) عبدالكريم محمد، شهادة الدكتوراه الفخرية لجهوده في دعم ممارسة الرياضة، والعمل على تطوير الجانب الثقافي الرياضي من خلال أكاديمية الاتحاد الدولي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وساهمت بنقل المعرفة الرياضية للكثير من دول الشرق الأوسط في السنوات الماضية.

ووصف الدكتور عبدالكريم محمد نيله الشهادة بأنه محل فخر واعتزاز ووسام على صدره، وقال في تصريح صحافي: هذا يأتي تعزيزاً لجهود الإمارات في دعم الرياضة على المستويين المحلي والدولي، وأهدي الشهادة الفخرية إلى القيادة الرشيدة".

وقدم الشكر والتقدير للمجلس العربي للتعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذا تكريم لكل الأسرة الرياضية في الإمارات، وكذلك لعائلته التي ساندته بقوة.



