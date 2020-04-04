لاعب الوحدة يبعث برسالة ملهمة من أبوظبي

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

أكد لاعب فريق الوحدة، الإسباني غاسبر باناديرو، أن العالم الذي يعيش لحظات عصيبة في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء كورونا قادر على الخروج منه، وأن الحياة ستعود لطبيعتها من جديد، مؤكداً في رسالة وجهها من مقر إقامته في العاصمة أبوظبي، أنه يتمنى انتهاء الأزمة بما فيه الخير للجميع حول العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وقال لاعب فريق الوحدة في رسالة نشرتها صحيفة «لافوز» في نسختها الخاصة بمدينة ألميريا الإسبانية ووصفتها بـ«الملهمة»: «من هنا من أبوظبي أرسل رسالة للجميع حول العالم ولمدينتي ألميريا، ولكل الجماهير واللاعبين، أطلب منهم أن يكونوا أقوياء، وأتمنى أن ينتهي هذا الوضع قريباً لما فيه الخير للجميع حتى تعود الحياة لطبيعتها، صحيح أننا نعيش أوقاتاً صعبة للغاية، لكن العالم سيخرج من هذه الأزمة».

وطمأن غاسبر المرتبط بعقد مع الوحدة لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قادماً من فريق ألميريا، أسرته على سلامته في مقر إقامته أبوظبي، وقال: «الوضع هنا في الإمارات أكثر هدوءاً، ونحن ملتزمون بالإرشادات الصحية بالبقاء في المنازل حتى 15 من الشهر الجاري، كما أن مسابقة الدوري هي أيضاً معلقة».

وقال اللاعب (22 عاماً) إنه يتحدث مع عائلته في موطنه بصورة يومية: «في كل يوم أجري اتصالاتي مع العائلة والأصدقاء، وهم يخبرونني بأن الوضع معقد للغاية في إسبانيا، أتمنى السلامة لجميع المرضى بهذا الوباء، أنا متأكد من أن العالم سيخرج من هذه الأزمة وسنكون أقوياء».

وتمنى غاسبر أن يتمكن المشجعون من العودة للمدرجات مجدداً، وأن يحصل فريقه السابق ألميريا على بطاقة التأهل لدوري الدرجة الأولى «لاليغا». وقال: «آمل في عودة كرة القدم قريباً، وأن يتمكن المشجعون من حضور المباريات في مدرجات ملعب مديترنيانو».

- الوضع هنا في الإمارات أكثر هدوءاً من إسبانيا، ونحن ملتزمون بالإرشادات الصحية.