نجم عجمان فييرا: الوضع الآمن في الإمارات جعلني سعيداً بالبقاء مع أسرتي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

شجّعت التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الإمارات، المحترفين الأجانب، وهم 56 لاعباً من جنسيات عدة، بخلاف 28 لاعباً مقيماً، والعشرات من أفراد الأجهزة الفنية والطبية في أندية دوري الخليج العربي وأسرهم، على عدم مغادرة البلاد، أسوة بنجوم عالميين كبار، هربوا من أنديتهم في القارة الأوروبية، خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نجم عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، إن «الوضع الآمن في الإمارات، من الناحية الصحية، جعلني سعيداً بالبقاء، ولا أفكر أنا وأفراد أسرتي في العودة إلى بلادي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أود أن أشكر بالإنابة عن كل لاعب محترف في دوري الخليج العربي قيادة دولة الإمارات على ما تبذله من جهود ليشعر المواطنون والمقيمون والزوار بأعلى درجات الأمان من هذا الفيروس الذي استفحل في الفترة الأخيرة».

وتابع: «حينما أتأمل الموقف هنا في الإمارات، أجد أن كل الأمور تسير بشكل طبيعي، مع بعض الإجراءات الاحترازية، التي هي أمر طبيعي في ظروف كهذه، لكن رغم ذلك العملية التعليمية تسير بانتظام عن بعد، وفي مقدور كل شخص أن يتمكن من شراء احتياجاته المنزلية بسهولة، وبلا تعقيدات، كما أن هناك اهتماماً كبيراً من الأندية والأجهزة الطبية بالوضع الصحي للاعبين وأسرهم، وهذا ما جعلنا نشعر بثقة كبيرة بأننا سنتجاوز وباء فيروس كورونا في أسرع وقت، مقارنة ببقية دول العالم».

وشهدت الأيام الماضية قيام أجانب «دورينا» بنشر صور، عبر حساباتهم في التواصل الاجتماعي، لطمأنة ذويهم، بجانب حديث العديد منهم لصحف ومواقع أجنبية عن سعادتهم بالبقاء في الإمارات، وشعورهم بالاطمئنان، كما نشروا العديد من مقاطع الفيديو لتدريباتهم المنزلية، تحسباً لاستئناف النشاط الكروي.

في المقابل، بدا الوضع مختلفاً بالنسبة للاعبين كبار في العالم، إذ استغل مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، مرض والدته، وسافر إلى بلاده لمرافقتها في رحلة العلاج، لكنّه لم يعد بعد معرفته بإصابة زميله في الفريق، دانييلي روغاني، وإيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا. وغادر زميله، غونزالو هيغواين إيطاليا إلى الأرجنتين، كاسراً الحجر الصحي.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن لاعبي باريس سان جيرمان، الدوليين البرازيليين، نيمار وتياغو سيلفا، غادرا مع عائلتيهما إلى البرازيل، بطائرة خاصة، رغم حظر الرحلات. وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في الواقعة، بعد التأكد من أنهما سافرا دون إذن من ناديهما.

- في أوروبا نجوم كبار غادروا أنديتهم دون إذن وعادوا إلى بلادهم مثل البرازيليين نيمار وتياغو سيلفا.