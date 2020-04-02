شاهد.. حصة تدريبية تفاعلية لمدرب الوحدة بـ"الطاولة والكراسي والأحذية"

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أطلق مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، برنامجاً تفاعلياً موجهاً خصيصاً لـ500 طفل في مدينة أرهال في مقاطعة اشبيلية جنوبي إسبانيا مسقط رأسه، في محاولة لجذب انتباههم بأداء التدريبات داخل المنازل باستخدام الأثاث وبعض الأدوات المتوافرة داخل البيوت، بدلاً من الخروج للشارع، ما قد يؤدي إلى إمكانية نقلهم لفيروس كورونا الذي انتشر بصورة كبيرة في إسبانيا.

ويظهر مدرب الوحدة في مقطع الفيديو داخل شقته في أبوظبي وهو يقوم بتعليم اللاعبين كيفية التمرير الصحيح في وجود العوائق بجانب القفز لأداء الضربات الرأسية، بالإضافة إلى زيادة سرعة الاستجابة العقلية من خلال ذكره لإحدى الأدوات الموجودة أمام اللاعب، الذي يجب عليه لمسها قبل التقدم لاستلام الكرة وتمريرها.

ونشرت صحيفة «أيون سور» الإسبانية تقريراً مفصلاً عن الدور المجتمعي لمدرب فريق الوحدة تجاه أطفال مدينة أرهال التي تشهد حجراً منزلياً منذ بداية شهر مارس الماضي، وقالت: «يقدّم خيمينيز حصصاً تدريبية تفاعلية برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني لـ(العنابي)، مستخدمين في ذلك أدوات بسيطة من بينها الكراسي والطاولات وقوارير المياه الفارغة وحتى الأحذية».

وذكرت الصحيفة أن «هنالك نحو 500 طفل وبعض هواة كرة القدم في مدينة أرهال مسجلين في المدارس الرياضية، ولهذا السبب فإن مدرب فريق الوحدة الذي ينتمي لهذه المدينة يقوم بإرسال الحصص التدريبية التفاعلية لهم حتى يؤدوا التمارين داخل المنزل، كونها فرصة للاستمرار في متابعة التمارين». من جهته، قال مانويل خيمينيز إن «على الجميع دعم المبادرات التضامنية التي يقوم بها الناس في الفترة الحالية»، وأوضح أن مقطع الفيديو صنعه داخل منزله وفي مساحة صغيرة جداً.