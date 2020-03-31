عودة الشارقة لقمة الدوري ممكنة بـ 4 شروط

المصدر: منصور السندي - الشارقة

واجه الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم مشكلات عدة جعلته يتراجع من الصدارة التي احتلها منذ بداية الموسم الحالي إلى المركز الخامس، وبدأ الفريق يبتعد عن المنافسة في اللقب بعدما وصل فارق النقاط بينه وبين شباب الأهلي المتصدر حتى الجولة 19 إلى ثماني نقاط، لكن ذلك لا يعني صعوبة عودة الفريق لبريقه السابق ولقمة الدوري في حال عودة المسابقة مجدداً بعد انتهاء فترة الإيقاف بشرط القيام بأربع خطوات مهمة، تتمثل في معالجة الأخطاء الدفاعية الفردية التي دفع الفريق ثمنها غالياً وإيجاد حلول لمسألة غياب التركيز خلال المباريات، خصوصاً في ربع الساعة الأولى، وكذلك في الفترة الأخيرة من المباراة بجانب سرعة شفاء اللاعبين المصابين في مقدمتهم لاعب الفريق المحترف البرازيلي إيغور كورونا، واستعادته لمستواه السابق، وكذلك شفاء كل من سيف راشد وسالم سلطان، إضافة لتفعيل خط الوسط لمساندة خط الهجوم بصورة أكثر فاعلية، علماً بأن اتحاد الكرة أصدر قراراً بالتنسيق مع رابطة المحترفين بتعليق أنشطة كرة القدم لمدة أربعة أسابيع، اعتباراً من 15 الجاري كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما أكد اللاعب الدولي السابق في صفوف المنتخب الوطني ونادي الشارقة المستشار القانوني سالم حديد أن فترة توقف الدوري فرصة للشارقة ولجميع الفرق لالتقاط الأنفاس، لاسيما بالنسبة للشارقة الذي بات بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أوراقه وصفوفه من جديد، ومعالجة نقاط الخلل والسلبيات. وقال سام حديد لـ«الإمارات اليوم» إنه «مطلوب من الجهاز الفني للفريق بقيادة عبدالعزيز العنبري انتهاز فترة توقف الدوري للتعرف إلى نقاط الضعف والسلبيات التي لازمت الفريق في الفترة الماضية ومعالجتها، خصوصاً على صعيد الأخطاء الدفاعية الفردية التي دفع الفريق ثمنها في العديد من المباريات من خلال تسجيل بعض اللاعبين أهدافاً في مرماهم في مباريات عدة، من بينها مباراة الفريق أمام الوحدة في الجولة 12 التي سجل مدافع الفريق عبدالله غانم هدفاً في مرماه، وأهدى بالتالي نقاط المباراة للوحدة بعدما انتهت المباراة بخسارة الشارقة بهدفين مقابل هدف».

وأضاف سالم حديد «استعادة لاعب بحجم إيغور لمستواه الحقيقي الذي عرف به الموسم الماضي وقاد من خلاله الشارقة للفوز بلقب الدوري عن جدارة، يعطي الفريق وزناً كبيراً كونه لاعباً مهماً ومؤثراً في صفوف الفريق، ولذلك فإن اللاعب بحاجة خلال فترة التوقف إلى تمارين تقوية وكذلك تمارين خاصة باستعادة حساسية التعامل مع الكرة خلال المباريات، كما أن من الأمور المهمة التي تتطلب معالجة جذرية مسألة غياب التركيز خلال ربع الساعة الأولى من المباريات، وكذلك خلال ربع الساعة الأخيرة في المباريات، كما أنه يتوجب على المدرب العنبري التركيز على وجود مساندة قوية من خط الوسط لخط الهجوم حتى لا يكون خط هجوم الفريق وحيداً في المقدمة دون أي مساندة كما ظل يحدث ذلك في الكثير من المباريات».

وظلت مشكلة غياب التركيز في الفريق هاجساً كبيراً، وفقد بسببه نقاطاً عدة، ومثال ذلك مباراة الوحدة ضمن الجولة 12، حيث تلقى الفريق هدفاً مبكراً في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 27 أيضاً سجل المدافع عبدالله غانم هدفاً في مرماه، وكذلك في مباراة خورفكان ضمن الجولة 14 التي انتهت بفوز الأخير 2-1، فقد تقدم الشارقة بهدف السبق «12» عن طريق شوكوروف لكن الشارقة فقد تركيزه بعد ذلك وخسر نتيجة المباراة، وكذلك في مباراة العين ضمن الجولة 16 التي انتهت بالتعادل 1-1 فقد تقدم الشارقة بهدف السبق في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه كايو لوكاس، لكن الشارقة فقد تركيزه في آخر ربع ساعة على انتهاء المباراة، ليسجل العين هدف التعادل «86» ليحرم بذلك الشارقة من نقاط المباراة كاملة.

ويحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 35 نقطة متساوياً مع الوحدة صاحب المركز الرابع، إذ مثلت الخسارة التي تعرض لها الشارقة أمام الظفرة ضمن الجولة 11 للدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف وهي الخسارة الأولى، نقطة البداية في تراجع الفريق وفقدانه للصدارة وبدء مسلسل نزيف النقاط، فقد خسر بعدها الشارقة أيضاً مبارياته أمام الوحدة ضمن الجولة 12 بهدفين مقابل هدف وأمام شباب الأهلي في الجولة 13 بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأمام خورفكان ضمن الجولة 14 بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد الشارقة توازنه ويفوز على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 15، فيما تعادل مع العين 1-1 في الجولة 16، وفاز على الوصل 2-1 ضمن الجولة 17، وتعادل مع حتا 1-1 ضمن الجولة 18، وفاز على الفجيرة 3- صفر في الجولة 19.

الخطوات الـ 4 التي يمكن أن تعيد الشارقة إلى القمة بعد انتهاء فترة التوقف

1- معالجة المشكلات الدفاعية التي دفع الفريق ثمنها غالياً بفقدانه نقاطاً مهمة.

2- شفاء اللاعبين المصابين، خصوصاً أيقونة الفريق إيغور واستعادته لمستواه الحقيقي.

3- إيجاد حلول لمشكلة غياب التركيز في الفريق في أول وآخر ربع ساعة في المباريات.

4- تفعيل خط الوسط لمساندة الهجوم بصورة أكثر فاعلية.

35

نقطة يمتلكها الشارقة ويحتل بها المركز الخامس في الدوري.

8

نقاط الفارق بين الشارقة وشباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري.