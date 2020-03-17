راشد بن حميد: خطة شاملة لمواجهة متغيرات الساحة الكروية.. السلامة قبل أي شيء

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

كشف رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اتحاد كرة القدم وضع خطة شاملة لمواجهة المتغيرات التي قد تحصل في الساحة الكروية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة، وكذلك في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بالنسبة للاستحقاقات الكروية التي تم تأجيلها على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)»، مشيراً إلى أن «السلامة تأتي أولاً وقبل أي شيء آخر».

راشد بن حميد: - «قرار تعليق نشاط كرة القدم المحلية 4 أسابيع جاء بعد تنسيق مع الجهات المختصة في الدولة كإجراء احترازي».

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قد عقد أول اجتماعاته أمس، عقب تشكيله الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وذلك في الهواء الطلق بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، بعيداً عن القاعات المغلقة في إشارة ورسالة واضحة من قبل اتحاد الكرة للشارع الرياضي لتكثيف الجهود في إطار الخطط الاحترازية والوقائية لاتحاد الكرة لمواجهة كورونا.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور القيادة الرشيدة في مواجهة كورونا، وتعاملها المثالي مع الوضع الصحي الراهن الذي تمر به المنطقة والعالم بأسره، من خلال خطة متكاملة تضمن سلامة كل أفراد المجتمع، كما أشاد بالجهود المبذولة من الجهات المختصة بالدولة لمواجهة الأزمة الصحية وتوفير كل المتطلبات والإجراءات حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي عقب الاجتماع الأول لمجلس الإدارة حرص اتحاد كرة القدم على سلامة جميع أعضاء منظومة كرة القدم في بالدولة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وغيرهم، مشيراً إلى أن قرار تعليق نشاط كرة القدم المحلية لمدة أربعة أسابيع جاء بعد تنسيق مباشر مع الجهات المختصة في الدولة كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة العامة على أن يتم تقييم الوضع ودراسته بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات صحافية: «الاتحاد بصدد إطلاق حزمة من المبادرات خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا، منها عمل ورش مختلفة للأندية سواء القانونية والفنية والإدارية بهدف تطوير منظومة العمل الكروية في الدولة، وذلك عبر الاجتماعات عن بُعد التي تم تدشينها أخيراً».

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، أن الاجتماع ناقش توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية، إذ انتخب مجلس الإدارة يوسف حسين السهلاوي نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد.

واتخذ مجلس الإدارة قرارات عدة من بينها انتخاب يوسف حسين نائباً أول لرئيس الاتحاد، وذلك عن طريق التصويت داخل المجلس، كما تم إسناد رئاسة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية إلى يوسف حسين، وتولي أحمد بن درويش رئاسة لجنة المسابقات، وأسندت رئاسة لجنة الحكام للحكم الدولي السابق علي حمد، فيما تولى رئاسة لجنة الاستراتيجية والاستثمار خلفان بالهول، وإبراهيم الحمادي رئيساً للجنة الشؤون المجتمعية، وسالم الشامسي رئيساً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وحرص اتحاد كرة القدم على سلامة جميع أعضاء منظومة كرة القدم في الدولة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وغيرهم، مشيراً إلى أن «قرار تعليق نشاط كرة القدم المحلية لمدة أربعة أسابيع جاء بعد تنسيق مباشر مع الجهات المختصة في الدولة كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة العامة على أن يتم تقييم الوضع ودراسته بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة».

الحقائب الإدارية في اتحاد كرة القدم

- يوسف حسين نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

- علي حمد رئيساً للجنة الحكام، وأحمد بن درويش للمسابقات.

- خلفان بالهول رئيساً للجنة الاستراتيجية والاستثمار.

- إبراهيم الحمادي رئيساً للجنة الشؤون المجتمعية.

- سالم الشامسي رئيساً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.