الشارقة يعمّق جراح الوصل في «دقيقتين»

المصدر: منصور السندي ■دبي

حقق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه الوصل، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس، على استاد نادي الشارقة بمنطقة سمنان، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وقفز الشارقة برصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوصل عند 23 نقطة بعد تلقيه الخسارة السادسة في الدوري، علماً بأن الشارقة فاز على الوصل في الذهاب 5-1.

وفاجأ الشارقة الوصل بالدفع ببعض الوجوه الجديدة في التشكيلة الأساسية، مثل المهاجم محمد المربوعي والبرازيلي لوان بيريرا، كما تألق لاعب الرأس الأخضر، ريان منديز، وأسهمت الأخطاء الدفاعية القاتلة لدفاع الوصل وعدم فاعلية هجومه بقيادة فابيو ليما في الهزيمة.

وأشهر حكم اللقاء، محمد عبيد خادم، البطاقة الحمراء للاعب الوصل علي صالح «72»، لاعتدائه على لاعب الشارقة ماجد سرور. وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة 3250 مشجعاً.

أنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما ريان منديز «14» من ركلة جزاء و«16»، في حين جاء هدف الوصل المتأخر في الدقيقة 86 عن طريق البديل وليد الحمادي. وبادر الوصل بالهجوم وقاد أكثر من محاولة على جبهة الشارقة، كان أبرزها تسديدة ليما في الدقيقة الثامنة، التي أبعدها الحارس عادل الحوسني بصعوبة.

وأبقى مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، البرازيلي إيغور العائد، أخيراً، من الإصابة في دكة البدلاء، ودفع في مكانه لوان بيريرا. وكان الشارقة الأفضل والأكثر نشاطاً وحركة في الملعب، بحثاً عن السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل هدف السبق في المباراة، وأربكت تحركات لاعبيه السريعة، خصوصاً منديز وكايو ومحمد المربوعي، دفاع الوصل.

وأسفرت محاولات الشارقة المتكررة عن تسجيله هدفاً عن طريق ريان منديز«14» من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة الشارقة، وتسبب فيها لاعب الوصل لوكاس غلفاو.

ونجح ريان منديز أيضاً، بعد مرور دقيقتين فقط على هدفه الأول، في إضافة الهدف الثاني«16» للشارقة. وباءت محاولات الوصل في الوصول إلى مرمى الشارقة في الشوط الأول بالفشل، بسبب تماسك دفاع الشارقة، وعدم فاعلية هجومه بقيادة ليما وفرنادو غايبور

مع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب الوصل تغييرات في صفوفه، ودفع باللاعب وليد الحمادي، في محاولة منه لتعزيز الجانب الدفاعي وكذلك الهجومي. وحل إيغور في الشارقة بديلاً لمحمد المربوعي في الشارقة «65». وحين كانت المباراة تسير إلى النهاية سجل وليد الحمادي هدف تقليص الفارق من متابعة لكرة ساقطة.