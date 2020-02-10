أيوفي

كشفت تيتيانا زوجة اللاعب الإكوادوري جيمي أيوفي عن بقائها في دبي، رغم رحيل لاعب شباب الأهلي السابق إلى غودي كروز الأرجنتيني، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ تعيش زوجة أيوفي مع ابنتها بسبب ارتباط الأخيرة بالعام الدراسي.

خورفكان

ذكر نادي الشارقة، على حسابه في «تويتر»، أن شركة خورفكان لكرة القدم ستدعم «الملك»، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية، وستوفر حافلة خاصة لنقل مشجعي النادي إلى المدرجات الشرقاوية، لمؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام التعاون السعودي غداً.

«تويتر»

دشّن لاعب فريق العين الجديد، البرازيلي رفائيل بيريرا، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب أول ظهور له مع «الزعيم» أمام الشارقة، وكان لافتاً أن يحصل على عدد كبير من المتابعين في غضون دقائق من إنشاء الحساب.