الشارقة يفتح مدرجاته للجمهور مجاناً خلال لقاء التعاون

المصدر: منصور سندي - الشارقة

قرر نادي الشارقة فتح مدرجات ملعبه مجاناً أمام المشجعين الراغبين في دعم الفريق، خلال مباراته المرتقبة أمام التعاون السعودي غداً، في أولى مباريات الشارقة بدوري أبطال آسيا للأندية، علماً بأن الشارقة يعود للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة له عام 2009.

وقال النادي، على حسابه في «تويتر»: «دعماً لحضور أوفياء الملك لأولى مباريات الشارقة أمام التعاون السعودي بدوري أبطال آسيا، قرر نادي الشارقة توفير تذاكر المباراة مجاناً لجمهور الفريق في أكشاك التذاكر بالاستاد، بداية من الساعة 12 يوم المباراة».

يذكر أن الشارقة يلعب في دوري أبطال آسيا للأندية، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم التعاون السعودي، وبيروزي الإيراني، والدحيل القطري.