الفجيرة وخورفكان.. مباراة الطابقين «12 والأخير»

المصدر: محمد فاضل -الشارقة

يتقابل فريقا خورفكان والفجيرة، اليوم، على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في الحزانة، ضمن الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتكتسي المباراة بأهمية كبيرة للفريقين اللذين يسعيان إلى البقاء في الأضواء لموسم آخر، إذ يبلغ رصيد الفجيرة 11 نقطة في المركز الـ12، بينما يمتلك خورفكان ثماني نقاط بالمركز الأخير، وفي حال فوزه سيتقدم قليلاً، بينما سيقود فوز الفجيرة إلى الابتعاد نسبياً عن مناطق الخطر.

ويتطلع الفريقان إلى نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف المقبلة للمنافسات، تمهيداً للاستعداد للمرحلة الأهم مع بدء العد التنازلي لتحديد هوية الفريقين الهابطين.

ويعوّل «النسور» على التصاعد في الأداء الذي ظهر به الفريق في المباريات الماضية، وعززه بنتائج إيجابية، أبرزها الفوز على الشارقة (2-1)، وتعادل مع حتا (1-1) في آخر مباراتين لعبهما، للتغلب على ضيفه الفجيرة وتقوية حظوظه مجدداً.

ويتسلح خورفكان بنجم الفريق فهد حديد، الذي سجل هدفين في آخر مباراتين، الى جانب البرازيلي رامون لوبيز، الذي تمكن من صناعة الأهداف الثلاثة في آخر مباراتين مع الشارقة وحتا، إضافة الى بسالة حارس المرمى محمد يوسف، أحد أعمدة للفريق.

في المقابل، يتسلح الفجيرة بقائد الفريق فهد سبيل، العائد إلى التشكيلة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وصانع ألعابه البرازيلي غابريل، ومحترفيه الغاني أسانتي، والبرازيلي جيفرسون، كمفاتيح صنع الفارق في المباراة.

من جهته، توقع مدرب خورفكان، الصربي غوران، أن يتخلى الفجيرة عن أسلوبه الدفاعي، الذي فضله في المباريات الماضية، مؤكداً أنه حسب حسابه لذلك، فيما يرى مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، المباراة أنها مصيرية وبمثابة نهائي حقيقي ولابد من الفوز بها.

يذكر أن الفجيرة فاز على خورفكان (2-1) في مباراة الذهاب.