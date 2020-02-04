6 أرقام جعلت «ديربي أبوظبي» يكتسي بـ «العنابي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الوحدة الفوز على الجزيرة في «ديربي أبوظبي»، ذهاباً وإياباً، للمرة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، بعدما تغلب على «فخر أبوظبي» بهدف دون رد، أول من أمس، في ختام الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، ليكرر الوحدة فوزه، بعدما تغلب في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكرر الوحدة ما حققه في موسم 2018-2019، عندما فاز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز في لقاء الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ رسخ تفوقه على الجزيرة على استاد محمد بن زايد في آخر ثلاث سنوات، محققاً فوزه الثالث على التوالي في عقر دار الجزيرة.

وشهدت المباراة تفوق الوحدة في ستة أرقام، أسهمت في أن يكتسي «الديربي» بلون «العنابي»، إذ كان الرقم الأبرز وفقاً للإحصاءات التي نشرها الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، هو عدد الركنيات، الذي بلغ عددهم تسعاً لمصلحة الوحدة، فيما لم يحصل الجزيرة على أي ركنية طوال المباراة، ما يوضح الأفضلية التي حصل عليها الفريق الضيف، بفضل اللعب الإيجابي على المرمى.

أما الرقم الثاني الذي تفوق فيه الوحدة، فكان عدد التسديدات، الذي بلغ عددها 15 تسديدة، مقابل 11 تسديدة من جانب لاعبي الجزيرة، بينما تفوق الوحدة بشكل كبير في الكرات العالية، مسجلاً نسبة كبيرة، بلغت 71.4%، مقابل 28.6% للجزيرة، ما يوضح أن لاعبي الوحدة كانوا الأكثر إصراراً وتفوقاً طوال المباراة.

وشهدت المباراة نجاح لاعبي الوحدة في القيام بـ26 اختراقاً وهجمة ناجحة، بنسبة فاعلية بلغت 38.5%، بينما قام لاعبو الجزيرة بـ17 اختراقاً وهجمة ناجحة، بنسبة فاعلية ضعيفة جداً بلغت 11.8%.

وتفوق «العنابي» في الهجوم على الأصعدة كافة، بعدما سدد لاعبوه 12 تسديدة من داخل منطقة جزاء المنافس، بينما أكد الوحدة تفوقه في الدفاع أيضاً، بعدما سدد لاعبو الجزيرة خمس تسديدات فقط من داخل منطقة جزاء الحارس محمد الشامسي، أما على مستوى أداء الفريقين عندما يخسر كل منهما الكرة، فنجح «العنابي» في إبعاد الكرة وإيقاف هجمات صاحب الأرض 24 مرة، بينما قام لاعبو الجزيرة بالأمر نفسه 11 مرة فقط.

وعلى صعيد مردود اللاعبين بشكل عام، شهدت المباراة تفوقاً كبيراً من مدافعي الوحدة، أمام علي مبخوت، الذي لم يسدد سوى تسديدتين طوال المباراة، كانت منهما تسديدة واحدة فقط باتجاه المرمى، تصدى لها محمد الشامسي، بينما بلغت دقة تمريرات مبخوت 68.4%، في المقابل قدم قائد الوحدة، إسماعيل مطر، مباراة رائعة، إذ تصدى القائم والعارضة لفرصتين محققتين حرمتا «سمعة» من تسجيل هدف واحد على أقل تقدير، بينما سدد لاعب «العنابي» أربع تسديدات طوال المباراة، وبلغت دقة تمريراته 71.4%، أما عمر عبدالرحمن، الذي شارك في بداية الشوط الثاني فلم يسدد أي كرة طوال المباراة، وبلغت دقة تمريراته 71.8%.

تشانغ ريم: الفوز في «الديربي» أهم من الأرقام

أبدى لاعب الوحدة، الكوري الجنوبي تشانغ ريم، سعادته بالفوز الذي حققه «العنابي» على الجزيرة، مؤكداً أن الفوز في «الديربي» أهم من التفوق في الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمباراة. وقال ريم لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة قدم مباراة كبيرة، وكان يستحق الفوز، لافتاً إلى أن الفريق أهدر أكثر من فرصة محققة، كانت كفيلة بزيادة النتيجة، بينما أشار إلى أن «العنابي» استعاد ثقته بنفسه بعد الفوز في أربع مباريات متتالية.

الأرقام الستة

الركنيات

الوحدة: 9

الجزيرة: صفر

التسديدات

الوحدة: 15

الجزيرة: 11

الكرات العالية

الوحدة: 71.4%

الجزيرة: 28.6%

الهجمات

الوحدة: 26

الجزيرة: 17

تسديدات من منطقة الجزاء

الوحدة: 12

الجزيرة: 5

إيقاف الهجمات

الوحدة: 24

الجزيرة: 11