الشارقة.. ابتسامة تعود بعد 4 هزائـم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات مجدداً في دوري الخليج العربي، بعد أربع هزائم متتالية تعرض لها في الجولات الأربع الماضية، إذ حقق فوزاً ثميناً على حساب ضيفه اتحاد كلباء 3-1، أمس، على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ضمن الجولة 15، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد اتحاد كلباء عند 13 نقطة فقط.

وشهدت المباراة، التي حضرها 1586 مشجعاً، تألقاً كبيراً من ريان منديز والبرازيلي كايو لوكاس، وسط فرحة جمهور الشارقة باستعادة الابتسامة والانتصارات.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدف سجله اللاعب ريان منديز «42»، قبل أن يضيف المحترف البرازيلي كايو لوكاس الهدف الثاني «55»، وقلص اتحاد كلباء الفارق عن طريق أسامة الشال «77»، لكن اللاعب، محمد خلفان، تمكن من إضافة الهدف الثالث للشارقة «83».

جاءت بداية المباراة سريعة، وبدأ اتحاد كلباء الأفضل خلال ربع الساعة الأولى من الشوط الأول، إذ هدد لاعبو كلباء مرمى حارس الشارقة، عادل الحوسني، بأكثر من تسديدة خطرة، كان أبرزها تسديدة جوجاك، التي تصدى لها الحارس، عادل الحوسني، وأبعدها بصعوبة عن مرماه «11».

وأجرى مدرب كلباء تبديلاً اضطرارياً بعد مرور 18 دقيقة على بداية المباراة، بدخول يعقوب الحوسني بديلاً لمنصور البلوشي المصاب.

حاول أصحاب الأرض تنظيم صفوفهم والسيطرة على مجريات اللعب، وقاد البرازيلي كايو لوكاس، ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز، ومحمد خلفان أكثر من محاولة، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى حارس اتحاد كلباء، يوسف عبد الله.

وألغى حكم المباراة، عمار الجنيبي، هدفاً للشارقة سجله اللاعب كايو لوكاس «21» بداعي التسلل.

وأهدر لاعب الشارقة ريان منديز فرصة هدف محقق للشارقة، عندما واجه الحارس، وسدد كرة مرت فوق القائم وسط دهشة الحضور «36».

بدا أصحاب الأرض الأفضل في الجزء الأخير من الشوط الأول، وقاد الفريق محاولات عدة على مرمى اتحاد كلباء، بهدف خلق ثغرات في دفاع الفريق والوصول إلى مرماه.

وتمكن ريان منديز من تسجيل الهدف الأول للشارقة «42» بمجهود فردي رائع، عندما تخلص من دفاع اتحاد كلباء وسدد الكرة في المرمى مباشرة، على الجهة اليسرى للحارس يوسف عبدالله.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الشارقة بقوة على جبهة اتحاد كلباء بحثاً عن الهدف الثاني، وإحكام السيطرة على مجريات اللعب، لكن محاولات الشارقة باءت بالفشل، وفي المقابل سعى اتحاد كلباء إلى تعديل النتيجة والعودة إلى أجواء المباراة مجدداً، بعد تأخره في الشوط الأول بهدف دون رد.

وخلت تشكيلة الشارقة من اسم اللاعب ريكاردو غوميز، الذي لم يوجد حتى في قائمة الاحتياط، ما يعني خروجه من كشوفات الفريق بالمسابقات المحلية، في أعقاب تراجع مستواه الفني في الفترة الماضية، وعدم تقديمه المردود الإيجابي المطلوب منذ قدومه لصفوف الشارقة.

ونجح اللاعب البرازيلي، كايو لوكاس، في تسجيل الهدف الثاني للشارقة «55» من كرة أهداها له زميله ريان منديز.

وتألق لاعب الشارقة، ريان منديز، بشكل لافت في هذه المباراة، ومثّل الورقة الرابحة لفريقه في ظل غياب البرازيلي، إيغور كورنادو، بداعي الإصابة.

وأنقذ حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، مرماه من هدف محقق من كرة سددها لاعب اتحاد كلباء البديل، ونديرسون أوليفر، «63» وهو في مواجهة المرمى.

وتمكن كلباء من تقليص الفارق عندما سجل لاعبه أسامة الشال هدفاً رائعاً «77» من تسديدة قوية، وسجل محمد خلفان الهدف الثالث للشارقة «83» من تسديدة قوية في المرمى.