«زياد» ينتزع لقب الجولة الثانية في كأس آل مكتوم بميدان

المصدر: جوني جبور ■دبي

تُوج الجواد «زياد»، المملوك لياس للسباقات، بطلاً للجولة الثانية في بطولة كأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة «غروب 1»، التي جرت في الشوط الافتتاحي من السباق الخامس في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول من أمس على مضمار ميدان العالمي، ورعت أشواطه السبعة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و145 ألف دولار أميركي، ونافس على ألقابها 74 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وشهد السباق، وفي البطولتين الرئيسيتين الأخريين، فوز الجواد «بارني روي»، المملوك لغودولفين، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب بطولة «الراشدية» التي جرت في الشوط الثاني، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي، وبلغت جوائزها ربع مليون دولار، قبل أن يحسم المهر «غلاديتور كينغ»، المملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، لقب شوط السرعة والظفر بلقب بطولة «الشندغة»، التي جرت في الشوط السادس، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 3» لمسافة 1200 متر رملي، وبلغت جوائزها 200 ألف دولار. ونجح الفارس جاي دي روال في قيادة الجواد «زياد» لقطع مسافة الشوط الأول الذي امتد لمسافة 1900 متر رملي، وبلغت جوائزه 75 ألف دولار، بإجمالي زمن بلغ دقيقتين وثماني ثوانٍ و67 جزءاً من الثانية، ليحقق انتصاراً مستحقاً. وفي بقية النتائج، حسم الجواد السويدي «بلاتا أو بلامو»، المملوك لهاسغوين أي لوند إيه بي، لقب الشوط الرابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ لمسافة 1600 متر رملي، وبلغت جوائزه 175 ألف دولار، قبل أن يذهب لقب الشوط الخامس، الذي بلغت جوائزه 135 ألف دولار، وخصص لخيول الفئة والمسافة ذاتها وإنما على المسار العشبي، للجواد البحريني «سالوت ذا سولجر»، المملوك لفوزي ناس، وليعود اسم غودولفين وشارلي آبلبي للسطوع مجدداً بفوز الجواد «أمريكان غرافيتي»، بقيادة الفارس بريت دويل، بلقب الشوط السابع.

وتفوق الجواد «سيكريت أدفايسور» لغودولفين، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، على ستة من منافسيه، ونجح في الفوز بلقب «كأس ميدان»، التي جرت في الشوط الثالث، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ لمسافة 2810 أمتار، وبلغ مجموع جوائزها 175 ألف دولار. وقاد الفارس تاغ أوشيه الجواد «سيكريت أدفايسور»، البالغ من العمر ست سنوات، لقطع مسافة الشوط بزمن بلغ دقيقتين و58 ثانية و51 جزءاً من الثانية، بفارق الطول الواحد عن زميله في الاسطبل «دبي هورازيون»، وإنما بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والذي قاده الفارس هاري بنتلي للحلول في المركز الثالث، وتواصل خيول الاسطبل الأزرق الهيمنة على الشوط بحلول «دوبهي»، بإشراف شارلي آبلبي أيضاً، وقيادة الفارس بريت دويل بالمركز الثالث.

- «غلاديتور كينغ» توج بلقب شوط السرعة وظفر ببطولة «الشندغة».