جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك صور من الجولة عودة قائد الوحدة إسماعيل مطر أعادت قوة «أصحاب السعادة». ■تصوير: إريك أرازاس لاعب النصر البرتغالي توزي، يتدخل بعنف على لاعب بني ياس ألميدا. ■ تصوير: أسامة أبوغانم لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، يحتفل بصدارة الهدافين. ■ تصوير: مصطفى قاسمي حارس الظفرة خالد السناني في تدخل قوي، خلال لقاء الفجيرة. ■ تصوير: نجيب محمد دموع محترف الشارقة، الأوزبكي شوكوروف، بعد الخسارة من شباب الأهلي. ■ تصوير: أسامة أبوغانم صورة التاريخ: 26 يناير 2020 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App