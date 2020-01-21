20 فريقاً عالمياً تطوف الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات عن النسخة الثانية للسباق الذي يقام من 23 إلى 29 فبراير المقبل، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، خلال مراحل السباق السبعة التي ستبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي لمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1177 كلم، كما تم الإعلان عن قمصان ورعاة ومسارات السباق خلال مؤتمر صحافي أمس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

حضر المؤتمر الصحافي الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات سعيد حارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا عارف العواني، والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ومدير شركة «آر سي إس» للفعاليات الرياضية انريكو فيلي، إضافة إلى ممثلي الرعاة: مدير منطقة الشارقة والإمارات الشمالية في طيران الإمارات خالد الحسن، ومدير مساعد أول العلاقات المؤسسة الخارجية في وحدة الاتصال والعلاقات العامة في مبادلة سعود كرمستجي، ورئيس الشؤون التجارية لنخيل عقيل كاظم، وعضو مجلس الادارة ومديرة الإعلام والاتصال في طيران أبوظبي أروى الكندي.

وتم الإعلان عن مكان انطلاق السباق من دبي ويختتم في أبوظبي مروراً بالإمارات السبع، لعكس مسيرة الاتحاد وإنجازاته الكبيرة، وتماشياً مع الهوية الوطنية الجديدة وعام الاستعداد للخمسين عاماً، كما شهد المؤتمر الإعلان عن كل مسارات مراحل الطواف، وتشمل سبع مراحل.

من جهته، أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة سعيد حارب، أن مسار الطواف يعتبر تحدياً جديداً لنخبة الفرق ونجوم العالم الذين سيمرون بأبرز معالم الدولة وطبيعتها الرائعة، بعد أن برهنت النسخة الأولى أحقية طواف الإمارات لمكانته كحدث عالمي بارز في الأجندة الرياضية العالمية.

وقال خلال تصريح صحافي: «نثمن الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على تحقيق التنمية والتقدم الرياضي، الذي يقودنا لمواصلة النجاحات في ظل استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، وطواف الإمارات سينقل للعالم أروع صور ومشاهد التقدم العمراني للدولة بمدنها وإماراتها السبعة، وأتوجه بالشكر إلى رعاة وشركاء النسخة الثانية لطواف الإمارات الذي نتطلع له أن يكون من أهم السباقات العالمية في أجندة الاتحاد الدولي، وتؤكد مسارات السباق على التنوع المميز لكل المراحل بتضاريسها المميزة».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة عارف العواني: «يسعدنا الإعلان عن مسارات النسخة الثانية لطواف الإمارات بطموحات كبيرة لمواصلة تقديم الابهار التنظيمي وترسيخ ريادة الإمارات في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية في ظل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة التي لديها إيمان مطلق باهمية الرياضة، ودورها في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب، ونفخر بقيمة طواف الإمارات الحدث الذي برهن مكانته الكبيرة منذ انطلاق نسخته الأولى التي سجلت منجزات رياضية وترويجية واقتصادية للدولة ومعالمها العمرانية والتاريخية والسياحية».

وقال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي: «تفخر الشارقة بأن تكون جزءاً من مسار الطواف الذي نتطلع لتقديم كل عوامل النجاح لمشواره العالمي بنسخته الثانية، كما أن الحدث يمثل دفعة كبيرة لتطوير رياضة الدراجات الهوائية، وسيشهد هذا العام إضافة مرحلة جديدة في إمارة الشارقة لم تكن موجودة في نسخة العام الماضي، وتتمتع المرحلة الثانية التي ستنتهي أعلى سد حتا والثالثة المنتهية عند سد رفيصة بأهمية كبيرة للتصنيف العام للنسخة الثانية من طواف الإمارات، أما المرحلة الثالثة فستستضيفها إمارة الشارقة».

رعاة القمصان

ستكون «طيران الإمارات» راعياً للقميص الأحمر المخصص لمتصدر أقل زمن، أما القميص الأخضر فسيكون برعاية «مبادلة»، والمخصص لمتصدر الترتيب بالنقاط، فيما ترعى «نخيل» القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب «تحت 25 سنة»، وترعى «طيران أبوظبي» القميص الأسود الذي يمنح لمتصدر المرحلة المتوسطة السريعة.

رعاة طواف الإمارات 2020

رعاة القمصان: طيران الإمارات، مبادلة، نخيل، طيران أبوظبي.

الراعي الرسمي لسيارات الطواف: أودي النابودة.

رعاة المراحل: جزيرة مرجان، بلدية دبي، مجلس الشارقة الرياضي، أدنوك، قناة دبي الرياضية وقناة أبوظبي الرياضية. الشركاء الرسميون: فندق ويستن الميناء السياحي دبي وكاستيللي، هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، وتدوير. الموردون الرئيسيون: هيرتز، مياه العين، شيمانو، بيانشي، سبورت 360. الداعمون الرسميون: كافيه بيلتون، ساكل هب، وياس سايكل.

مسار الطواف تحدٍّ جديد لنخبة الفرق ونجوم العالم الذين سيمرون بأبرز معالم الدولة.