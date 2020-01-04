بالفيديو.. أول تدريب لمنتخب الإمارات بقيادة يوفانوفيتش

المصدر: منصور السندي-دبي

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم السبت أول تدريب له في عهد مدربه الجديد الصربي إيفان يوفانوفيتش الذ تم التعاقد معه خلفا للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، إذ يأتي تجمع المنتخب الحالي الذي سيختتم اليوم الإثنين استعدادا للمرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حيث سيلتقي المنتخب نظيره منتخب ماليزيا في الإمارات 26 مارس المقبل ويلتقي يوم 31 من ذات الشهر مع منتخب إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ويواجه في الرابع من يوليو المقبل منتخب تايلاند ثم يلتقي في التاسع من ذات الشهر منتخب فيتنام في ختام مبارياته في هذه التصفيات.

وحضر التدريب الذي أقيم على ملعب ذياب عوانة في دبي الـ 25 لاعبا الذين تم اختيارهم في القائمة فيما شارك في التدريب 22 لاعبا، إذ فضل الجهاز الفني منح اللاعبين أحمد خليل ووليد عباس ومحمد عبد الرحمن " عجب" راحة قصيرة قبل الانتظام في التدريبات بسبب تعرض كل منهم لإصابة بسيطة.

وأدى لاعبو المنتخب التدريب الأول وبروح معنوية عالية ووسط أجواء إيجابية انطلاقا من استشعارهم بأهمية المرحة المقبلة التي تنتظر المنتخب.

وحرص الجهاز الإداري والفني للمنتخب الوطني على الالتقاء باللاعبين قبل التدريب وتحدثوا الى اللاعبين، مطالبا إياهم بالجدية والالتزام خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من حرصه على العمل كفريق واحد حتى يتمكن المنتخب من عبور المرحلة المقبلة في التصفيات كونها تعد الأهم بالنسبة للمنتخب .