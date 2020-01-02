تألق غايبور وعودة سواريز و«مئوية ليما» تهدّد بني ياس

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الوصل إلى مواصلة الانتصارات عندما يلتقي مع بني ياس في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، عند الساعة 6:15 مساء اليوم، على استاد الوصل في زعبيل، إذ يراهن «الإمبراطور» على تألق الإكوادوري فيرناندو غايبور، وعودة البرازيلي ويلتون سواريز، إضافة إلى رغبة البرازيلي فابيو ليما في إحرازه هدفه الـ100 في تاريخ مشاركاته في الدوري.

ويخوض الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما دخل الإكوادوري غايبور أجواء مباريات دوري الخليج العربي، بعد 11 جولة، عندما قاد الفريق لتحويل تأخره أمام خورفكان بهدف إلى فوز بثلاثة، بإحرازه الهدفين الأول والثاني وصناعته الهدف الثالث للبرازيلي سواريز، إذ يعد غايبور من أبرز اللاعبين الأجانب المرشحين لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن تألقه أمام «النسور»، وفي حال مواصلته الظهور بشكل جيد في الفترة المقبلة، قد يؤمن استمراره مع الوصل في النصف الثاني في الموسم.

ويدعم هجوم «الأصفر» عودة البرازيلي ويلتون سواريز بعد غياب استمر أكثر من 45 يوماً، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق أمام خورفكان ويحرز الهدف الثالث، ويؤكد جاهزيته لتعويض الفترة الطويلة التي غاب فيها عن الفريق. من جانبه، يأمل البرازيلي فابيو ليما أن يصل إلى هدفه الـ100، الذي فشل في إحرازه في آخر جولتين، أمام الجزيرة وخورفكان، إذ سبق للاعب البرازيلي أن أحرز هدفين في مباراة الفريقين في كأس الخليج العربي في الموسم الحالي، قاد بهما الوصل للفوز بهدفين دون رد في دور المجموعات، بينما يسعى الوصل إلى الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، إذ يمتلك «الفهود» في رصيده 15 نقطة بفارق ست نقاط عن العين الذي يحتل المركز الرابع.

في المقابل، يخوض بني ياس المباراة وسط ظروف صعبة، بعدما خسر في آخر جولتين أمام الفجيرة والجزيرة، ليتوقف رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز العاشر، إذ أي تعثر جديد قد يهدد منصب المدرب الألماني وينفريد شايفر في الاستمرار مع الفريق.

ويأمل بني ياس أن يحقق التعادل على أقل تقدير، أو أن يكرّر نتيجة آخر مباراة جمعت الفريقين على استاد الوصل في زعبيل، عندما فاز «السماوي» في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

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