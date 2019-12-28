بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم وأمنيته في المستقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الموعد الذي سيعتزل فيه كرة القدم، ويتفرغ لتحدٍ آخر في حياته، وذلك خلال وجوده في مؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الـ14، متحدثاً خلال الجلسة الرئيسة للمؤتمر، مشيراً إلى ان ذلك سيحدث في اللحظة التي لا يعود فيها جسده يستجيب بالطريقة الصحيحة في أرض الملعب، عندها يكون وقت المغادرة قد حان، مشيراً إلى أن هذا الشعور لم يأتِ إليه حتى الآن.

وقال رونالدو، خلال المؤتمر: “أقيم في دبي خلال زيارتي الحالية في مكانٍ رائع جداً، فيه صالة رياضية ومسبح، شجعني على التدريب وأنا في عطلة نهاية العام، لم يكن لدي في حياتي سنة سيئة، فأنا دائماً مستعد لمواجهة التحديات. وألعب بنية الفوز دائماً، قبل سنوات عدة، كان سن اللعب في كرة القدم ما بين 30 و32 عاماً، أما الآن فتجد من هم في سن الـ40 يلعبون في أرض الملعب! أعتقد أن المزاج العام للجمهور وللعبة نفسها قد تغيّر، من بين الأشياء التي أسعى إلى معرفتها وتحديها.. تمثيل فيلم سينمائي وأقول هذا على سبيل المثال، كريستيانو رونالدو: أتمنّى أن أعيش أكثر من 50 سنة لأتعرف على أشياء جديدة وتحديات مختلفة، وأحاول أن أجد حلولاً لها”.