إقالة مارفيك من تدريب منتخب الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، إقالة مدرب المنتخب، الهولندي بيرت فان مارفيك في أعقاب النتائج المتواضعة التي حققها المنتخب في ظل قيادته منذ استلامه المهمة في مارس الماضي، سواء في النصف الأول من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، وكذلك الخروج المبكر من كأس الخليج 24. وأكد الاتحاد في بيان صحافي: قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر لمارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض. وتابع: سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة.

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