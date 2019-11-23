بالفيديو.. ذهبيتان للنعيمي والبلوشي في ملاكمة المحترفين في دبي

المصدر: محمد فاضل - دبي

وضعت رياضة الملاكمة في الامارات قدما في عالم الاحتراف وذلك بعد فوز الملاكم الاماراتي فهد البلوشي بذهبية وزن (61) كيلوغرام والملاكم سلطان النعيمي بذهبية وزن (63) كيلوغرام في بطولة روتاندا رامبل والتي اقيمت في دبي يوم امس، وهي المرة الاولى بتاريخ ملاكمة المحترفين يتمكن لاعبان إماراتيان من تحقيق انتصارين متتاليين في بطولة واحدة وفي نفس اليوم.

.وكان الملاكم فهد البلوشي قد فاز على الجورجي ساندرو توغوشي قبل نهاية الجولة الثانية للنزال بينما فاز سلطان عبيد المغني النعيمي على اللاعب الإندونيسي دينتارونغ اومكراثوك بعد اقل من دقيقتين من بداية النزال.

وأهدى عبيد المغني النعيمي والد الملاكم سلطان الذهبية للاسرة الرياضية في الامارات متمنيا المزيد من النجاح لابناء الامارات في المحافل الدولية كما وبارك للملاكم فهد البلوشي فوزه المستحق.

بدوره عبر رئيس الفريق الاماراتي للملاكمين المحترفين احمد عبد المجيد صديقي عن سعادته للإنجاز وقال للامارات اليوم: انظم الملاكمان الفائزان الى زميلهم ماجد النقبي والذي سبق له الفوز قبل فترة وجيزة وهي المناسبة الاولى التي يتمكن ثلاث ملاكمين مواطنين من التألق والفوز في عالم الاحتراف والاهم من ذلك انهم جميعا مشاريع كبيرة لابطال عالميين وهو الامر الذي يتطلب دعما بكل أنواعه من الجهات الحكومية لمواصلة المشروع، وتابع: سعداء ايضا لان البطولة نقلتها قناة ESPN الامريكية اضافة الى دبي الرياضية وعبر اليوتيوب مما يعني ان العالم تعرف على بطلي الامارات وبراعتهما في الملاكمة الاحترافية بشكل واسع.