بالفيديو ..ثعلب في مباراة حتا والشارقة

المصدر: منصور السندي -دبي

شهدت مباراة حتا والشارقة التي أقيمت اليوم السبت على استاد حمدان بن راشد بمدينة حتا ضمن مباريات المجموعة الثانية في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، واقعة طريفة وهى ظهور ثعلب بصورة مفاجئة أثناء المباراة وهو يتسلق الجبال الواقعة بالقرب من ملعب المباراة.

وتتميز سلسة الجبال الواقعة في حتا بمناظر ساحرة وطبيعة خلابة.

وانتهت المباراة بفوز حتا بهدف دون رد سجله اللاعب سعيد جاسم “17”من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء واستقرت الكرة في مرمى حارس الشارقةمايد محسن مصبح الذي لم يفلح في ابعادها عن مرماه.

وقدم فريق حتا مباراة رائعة واستحق الفوز الثمين رافعا رصيده الى أربع نقاط وبقى الشارقة الذي يتصدر دوري الخليج العربي عند ست نقاط.

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