14 ميدالية لنادي الشارقة للدفاع عن النفس في دولية الأردن للجوجيتسو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق الجوجيتسو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 14 ميدالية ملونة في ختام بطولة الاردن للجوجيتسو والتي اقيمت في عمان بمشاركة 12 دولة واكثر من 550 لاعب ولاعبة، وذلك في اول مشاركة خارجية للاعبي الجوجيتسو للنادي، وجائت الميداليات بواقع 10 ميداليات ذهبية فاز بها اللاعبون حمد عبدالوهاب البلوشي، وعدنان فاروق الزرعوني، ومحمد اسكرديف، وجاسم عبد الله الحوسني، ووضاح حسين، ومحمد خليفة الرئيسي، وسلطان ابراهيم الحوسني، زايد عبدالله الحوسني، وعبدالله محمد الحوسني، سعود عبدالله الحوسني وفضيتان لكل من طارق فاروق الزرعوني، ومايد ابراهيم الحوسني وبرونزيتان نالهما عمران فاروق الزرعوني، ومحمد عبد الوهاب البلوشي، وذلك في انجاز رائع للاعبي النادي، عزز الفريق من خلاله النجاحات التي حققها في الموسم الحالي.

وبارك رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس احمد عبد الرحمن العويس للفريق الاداء القوي والمميز والممتع والميداليات المتحققة متمنيا لهم مواصلة مسيرتهم في الجوجيتسو نحو المزيد من النجاحات الرياضية، وقال لـ"الامارات اليوم": هذه اول مشاركة خارجية للاعبي النادي ومعظمهم من اللاعبين الذين يمارسون الجوجيتسو منذ فترة زمنية قليلة وهم من استكشافات مدربي النادي، وبالرغم من ذلك تمكنوا من تحقيق ميداليات غالية ستكون بمثابة نقطة التحول في حياتهم نحو التميز.

وقدم رئيس النادي شكره لمدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي ومدرب الفريق ابراهيم الحوسني للجهود التي بذلت ومهدت للفوز بالميداليات خصوصا وانها تحققت في بطولة قوية، ومتمنيا ان يحافظوا على مستواهم نحو نجاحات متلاحقة، بدوره اثنى مدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي على الروح الرياضية والانضباط العالي للاعبين مؤكدا انه ساهم بتحقيق الانجازات ومؤكدا ان ذلك يعد ترجمة لتوجيهات مجلس ادارة النادي.