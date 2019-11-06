كوسكو: محظوظون في «فيفا» باستضافة دبي «شاطئية القارات»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد المدير التنفيذي للجنة كرة القدم الشاطئية، في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، أن استمرار إقامة بطولة القارات في دبي، للعام التاسع على التوالي، أسهم في إحداث رواج كبير للعبة، نظراً لما تُمثله دبي من أهمية في المنطقة والعالم أجمع.

وقال كوسكو، لـ«الإمارات اليوم»: أولاً يجب القول بأنه من الصعب على أي مدينة أخرى في العالم، أن تصل إلى مستوى دبي في تنظيم بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية. وتابع: حينما استضافت دبي بطولة العالم في 2009، كان النجاح كبيراً وعظيماً، ليس على مستوى التنظيم فقط، لكن على صعيد الاهتمام الذي أصبحت تحظى به اللعبة في المنطقة، والذي لمسناه من خلال التطور الذي حدث على صعيد المنتخبات، وكذلك على صعيد الأنشطة المحلية، والدليل المنتخب الإماراتي نفسه، الذي تقدم في الترتيب العام لقائمة أفضل المنتخبات في التصنيف الدولي، باحتلاله المركز الخامس، وهذا التطور الذي حدث للعبة في آسيا عموماً، ومنطقة الخليج على وجه التحديد، دفعنا إلى توقيع شراكة طويلة المدى مع مجلس دبي الرياضي، لإقامة بطولة القارات على شواطئ دبي.

واضاف كوسكو: كنا محظوظين في لجنة «فيفا» بهذا القرار، الذي أسهم في انتشار اللعبة، نظراً لما تملكه دبي من قدرة هائلة على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضح: في كل مرة كانت دبي تفاجئنا بتنظيم رائع ومثالي من الوجوه كافة، فرغم الفترة الطويلة التي قضتها البطولة هنا، فإن المسؤولين في مجلس دبي لا يملون منها، بل على العكس أجد لديهم الشغف والاهتمام الكبير لإضافة نجاحات كبيرة للبطولة، وهذا ما يتحقق على أرض الواقع، لقد جعلوني أتساءل في كل مرة: ماذا سيقدمون في هذا العام؟ وأفاجأ بأماكن جديدة ساحرة في معالمها وملاعب مطابقة لأحداث المواصفات العالمية، وأحداث مصاحبة يستمتع بها الجمهور الحاضر، وكل هذه الأمور تجعل من الصعب علينا أن نفكر في نقل البطولة إلى أي مكان آخر، رغم بعض الطلبات التي تلقيناها في هذا الخصوص.

وحول تأثير غياب البرازيل في مستوى البطولة، كونها حاملة اللقب ثلاث مرات من قبل، قال: بالعكس لا أرى غياب البرازيل مؤثراً في مستواها الفني أو حتى الجماهيري، لقد فضلوا أن يتفرغوا لبطولة كأس العالم بعد ثلاثة أسابيع من الآن، وترى أن غياب منتخب البرازيل سيفتح الباب أمام منتخب آخر للمشاركة، وسيوسع دائرة المنافسة في اللقب.