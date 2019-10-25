بالفيديو.. سبعيني يصعد 52 طابقاً في أبراج الإمارات خلال زمن قياسي

المصدر: محمد الحتو – دبي

أبهر الإيطالي جيوفاني بوتينزا (75 سنة) المراقبين خلال مشاركته في سباق دبي القابضة العمودي «سكاي رَن 2019»، بصعوده 52 طابقاً إلى قمة فندق جميرا أبراج الامارات على ارتفاع 265 متراً، لثلاث مرات على التوالي مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السباق بلغ 39 دقيقة فقط.

وقالت اللجنة المنظمة لـ"الإمارات اليوم" إن "الإيطالي جيوفاني (مقيم في دبي) تسلق 1334 درجة، لثلاث مرات خلال زمن قياسي، خاطفاً الأضواء بين 500 متسابق دخلوا غمار المنافسة، إذ صعد البرج في المرة الأولى بزمن 12:19 دقيقة، وفي الثانية 13:32 دقيقة، وفي الثالثة 13:10 دقيقة، وسط دهشة الحضور".

وبعد انتهاءه من السباق، رقص الرجل "السبعيني" طويلاً، واستمر في القفز على منصة التتويج، محتفلاً بالإنجاز وسط تصفيق الجماهير الحاضرة.

وكان السباق الذي أقيم، الجمعة، قد حظي بمشاركة ثلاث معمرين هم: الإيطالي جيوفاني باتينزا (75 سنة)، واليابانية هيروكو شنزاتو (75 سنة)، والبرازيلي أوريفال مارتينز (77 سنة)، الذين شاركوا جنباً إلى جنب مع شباب اعتبرتهم اللجنة المنظمة الأصغر بين المشاركين إذ لم يتجاوزوا 16 عاماً، هم: الإيراني محمد كاسرة، والمصري عبدالرحمن فهمي، والسوري الليث حلمي.