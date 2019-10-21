«عموري» ومبخوت يتخلفان عن مرافقة الجزيرة إلى القاهرة.. والسبب؟

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تغادر بعثة فريق الجزيرة، بعد قليل، عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لمواجهة منافسه فريق الإسماعيلي، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ويحل «فخر أبوظبي» ضيفاً ثقيلاً على «الدراويش» باستاد الإسماعيلية، في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة أبوظبي، السابعة بتوقيت القاهرة.

وخلت قائمة اللاعبين المغادرين من اسم لاعب الوسط الدولي عمر عبدالرحمن (عموري)، والمهاجم الدولي علي مبخوت، والمهاجم المغربي مراد باتنا.

ويتمتع «عموري» بشعبية كبيرة في الأوساط المصرية، ويشكل غيابه عن اللقاء صدمة لمعجبيه، الذين كانوا يمنون النفس بمشاهدته في اللقاء الذي سيجمع «فخر أبوظبي» مع «الدراويش».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن السبب وراء استبعاد الثنائي «عموري» ومبخوت يأتي نظراً لرغبة المدرب الهولندي، مارسيل كايرز في منحهما راحة فقط لتفادي الإرهاق.

وكان الثنائي قد شاركا مع المنتخب الوطني في لقاءي إندونيسيا وتايلاند بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال كأس العالم، وكأس آسيا، بجانب مواجهة خورفكان، أول من أمس، في دوري الخليج العربي.

وفي المقابل، فإن عدم مرافقة اللاعب المغربي مراد باتنا يأتي بسبب عدم جاهزيته الفنية.

وسيختتم الفريق تدريباته مساء غدٍ، بينما سيقام لقاء الفريقين في أبوظبي، يوم الـ26 من شهر نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد.

وضمت قائمة الفريق: الحراس علي خصيف وعبدالرحمن العامري وعادل أبوبكر، والمدافعين محمد فوزي، وسالم راشد، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وفارس جمعة، وميلوس كوسانوفيتش، وسالم العيدي، وعبدالله إدريس، ولاعبي الوسط: سلطان الغافري، وعامر عبدالرحمن، وعبدالله رمضان، وأحمد محمود، وعبدالله فدعق، وثولاني سيرويرو، والمهاجمين: زايد العامري، وفيصل المطروشي.

وكان الجزيرة، ممثل الإمارات في كأس الملك محمد السادس للأندية العربية، بلغ الدور ثمن النهائي، بعد أن كرر فوزه على النصر العُماني 3-1، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية، بعد أن كان «فخر أبوظبي» فاز في لقاء الذهاب بعمان بهدف دون رد، ليتأهل بفوزه في مجموع المباراتين 4-1.