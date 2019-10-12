7 محطات تخلد اسم علي مبخوت في «تاريخ الهدافين»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

واصل نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت، تحطيم الأرقام القياسية في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما بات رسمياً الهداف التاريخي للأبيض متفوقاً على الأسطورة عدنان الطلياني.

وجاءت مباراة إندونيسيا، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لتفتح الباب أمام مبخوت ليمر بإنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته التي حققها قارياً وخليجياً ومحلياً، مخلداً اسمه في تاريخ الهدافين، بعد أن خاض 81 مباراة دولية بقميص الأبيض.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المحطات التي صنعت مجد علي مبخوت وجعلت أرقامه استثنائياً، وذلك على النحو التالي:

1 صدارة تاريخية

كسر علي مبخوت، الرقم الذي ظل محتفظاً به نجم كرة القدم الإماراتية عدنان الطلياني لمدة 22 عاماً، وبات نجم الجزيرة رسمياً هو الهداف التاريخي للأبيض، بعدما رفع رصيده، للهدف رقم 54، عقب تسجيله «هاتريك» في مرمى إندونيسيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، وفاز خلالها الأبيض بخمسة أهداف دون رد متفوقاً بفارق هدفين عن الطلياني.

وكان الطلياني سجل 52 هدفاً بعدما شارك في 161 مباراة، قبل أن يعتزل رسمياً في عام 1997.

2 أسرع هدف

سطّر علي مبخوت إنجازاً جديداً في نهائيات كأس آسيا، بعدما سجل أسرع هدف في تاريخها، حسب ما أكد الاتحاد القاري للعبة، بعد 14 ثانية فقط على انطلاق مباراة الإمارات مع البحرين، في النسخة التي استضافتها أستراليا عام 2015.

وضرب «مبخوت» الرقم الذي كان مُسجلاً باسم الصيني يوشين شيي صاحب أسرع هدف في النهائيات في شباك اليابان بعد 20 ثانية في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي لنسخة 1992.

3 داف آسيا

أصبح علي مبخوت أول إماراتي يتوّج بجائزة أفضل هداف في كأس آسيا، وذلك بعدما أنهى نسخة أستراليا 2015 وفي سجله 5 أهداف.

واستهل مبخوت النهائيات بتسجيله هدفين في مرمى قطر ثم سجل في مرمى البحرين، كما سجل مبخوت هدفاً في مرمى اليابان ضمن ربع نهائي البطولة وصولاً الى مباراة المركز الثالث امام العراق حين سجل هدف الفوز من ركلة جزاء، ليمنح منتخب بلاده الميدالية البرونزية.

4 تألق خليجي

كان علي مبخوت، على موعد مع التألق في «خليجي 22» التي جرت منافساتها في السعودية، أواخر 2014، إذ نجح في انتزاع لقب هداف البطولة عن جداره واستحقاق، بعد أن سجل خمسة أهداف في البطولة، اثنان منها في مرمى الكويت، واثنان في مرمى العراق، وهدف في مرمى عمان.

وعلى الرغم من خروج الإمارات من نصف نهائي البطولة، إلا أن علي مبخوت كان واحداً من أبرز نجوم البطولة.

5 إنجاز محلي

بات علي مبخوت أول لاعب إماراتي ينال لقب هدافي الدوري منذ انطلاق عصر المحترفين في موسم 2008-2009، عندما تألق في موسم 2016-2017، وأحرز لقب الهداف، برقم تاريخي لم يسبق أن حققه أي لاعب في الدوري المحلي، مسجلاً 33 هدفاً، كما أصبح «مبخوت» على بعد 32 هدفاً لمعادلة الرقم المسجل باسم لاعب الوصل الأسبق، والذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة بـ165 هدفاً.

6 تفوق جزراوي

حفر علي مبخوت اسمه في تاريخ نادي الجزيرة، بعدما أصبح هو الهداف التاريخي للنادي، ضارباً الرقم الذي كان مسجلاً باسم البرازيلي أوليفيرا الذي سجل 55 هدفاً بقميص العنكبوت.

وبدأ تألق «مبخوت» في موسم 2008-2009، حينما منحه المدرب البرازيلي أبل براغا الفرصة في الجولة الـ18 من دوري المحترفين ضد الظفرة للمشاركة أساسياً للمرة الأولى في تاريخه مع النادي، واستطاع في الدقيقة 30 أن يُسجل هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة 3-1، وكان عمره حينها 18 عاماً و6 أشهر و13 يوماً.

7 أفضل لاعب

أنصفت جائزة أفضل لاعب إماراتي في الموسم المنصرم، اللاعب علي مبخوت، في موسم 2014 على موسمه الكروي المميز، إذ تم اختياره بإجماع الآراء ليكون اللاعب الأفضل في دوري الخليج العربي، تتويجاً لنجاحاته المتتالية التي واصل تحقيقها في هذا الموسم، والتي وضعته تحت مجهر وأنظار عدد من الأندية العربية والأوروبية، لما يتمتع به من إمكانات فنية وتهديفية عالية.

مبخوت: لا أعرف رقماً لأهدافي

أكد مهاجم المنتخب الوطني، علي مبخوت أنه لا يملك أي توثيق لأرقامه التهديفية مع الأبيض.

وقال في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: «لا أعرف حقيقة إذا كنت سجلت 54 هدفاً أو 56 أو 57، كما يقولون، لكن في النهاية إذا كنت قد تخطيت الرقم المُسجل باسم اللاعب الكبير عدنان الطلياني فهذا شيء يسعدني، لكن ما أود تأكيده أنني لم أسعَ للأرقام الشخصية بقدر ما يهمني انتصارات المنتخب الوطني، صحيح أن أي لاعب يحلم بأرقام لنفسه لكنها إذا جاءتني فأهلاً، فنحن في النهاية نلعب رياضة جماعية».

وأثنى مبخوت على نجاح الفريق الوطني في تحقيق الفوز على إندونيسيا بخماسية نظيفة، قائلاً: «هي مجرد خطوة في مشوار طويل نحو الوصول إلى مونديال 2022».

وأوضح «حتى الآن لم نُحقق أي إنجازات مازلنا في بداية المشوار، والمهم أن نفكر في كل مباراة بشكل منفصل ونحصد نقاطها الثلاث».

وأكمل: «لدينا منتخب شاب يملك عناصر جيدة على الصعيد الفني، وهم فقط بحاجة لإظهار شخصيتهم في المباريات».

54

هدفاً سجلها علي

مبخوت بقميص

المنتخب الوطني.