مجلس دبي يدعو المشاهير إلى المشاركة في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفع مجلس دبي الرياضي وتيرة الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال يومَي 14 و15 أكتوبر المقبل، بقاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وترأس أمين عام المجلس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، سعيد حارب، الاجتماعات التحضيرية للحدث الأول من نوعه، الذي يشارك فيه نخبة من الأبطال العالميين في مختلف الرياضات، إلى جانب وزراء ومسؤولين في عدد من الدول والمدن العالمية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة.

ويُشارك في المؤتمر عارضون من كبرى الشركات العالمية المختصة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، ودعم جوانب تحسين الأداء للرياضيين بموجب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.

وفتح مجلس دبي التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر، وزيارة أجنحته عبر الموقع الإلكتروني WWW.DAIS.AE، إذ تم وضع باقة من الاختيارات التي تناسب الراغبين في الحضور من داخل الدولة وخارجها.

ويحظى الحدث باهتمام قطاعات كبيرة من الشركات والمختصين في الذكاء الاصطناعي والرياضة، وكذلك أساتذة الجامعات من مختلف دول العالم، حيث من المتوقع حضور المئات من المختصين والعارضين والأكاديميين، للاستفادة من الفرص التي يوفرها المؤتمر والمعرض، لعرض أحدث وأنجح التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته الرياضية، وطرق التدريب الحديثة، وتحليل أداء الرياضيين، وغيرها.

وقال المجلس في بيان صحافي: «المعرض يعد منصة عالمية لتسليط الضوء على البحوث الحديثة، وعرض آخر الابتكارات التكنولوجية، وأيضاً فرصة للقاء المختصين والتعارف في ما بينهم، وبحث سبل توحيد الجهود وتكوين شراكات جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الصناعي في الرياضة، على مستوى التدريب والتحسين، وأيضاً على مستوى الأجهزة والملاعب الحديثة وعلى مستوى الإعلام الرياضي». وأضاف: «مجلس دبي وجّه الدعوة إلى الجهات الرياضية والعلمية وإلى الجامعات في الدولة، لحضور فعاليات المؤتمر والمعرض للاستفادة مما سيتم طرحه في المحاضرات وفي أجنحة الشركات العارضة، وكذلك عقد لقاءات مع المشاركين من الشركات والجامعات العالمية، التي تلعب دوراً عالمياً معروفاً في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي».

واختار مجلس دبي نخبة من المتحدثين والعارضين من بين العديد من الشركات والمختصين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن أهم المتحدثين وبرنامج الجلسات وورش العمل، حيث حرص المجلس على أن تضم جلسات المؤتمر وورش العمل تنوعاً في مختلف الجوانب، يمنح القطاع الرياضي المحلي والعالمي الفرصة للاطلاع على مختلف جوانب التطور في هذا المجال الحيوي، الذي يسهم في تطوير أداء الرياضيين ذوي القدرات التنافسية، كما يمنح فئة أصحاب الهمم الفرصة لممارسة رياضاتهم المفضلة، والتألق فيها من خلال التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا صناعة الأطراف، وغيرها من الوسائل المساعدة لفئة أصحاب الهمم.

المؤتمر والمعرض يستهدفان تحسين الأداء للرياضيين، بموجب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.