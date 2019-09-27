السماوي ينتزع نقطة من الظفرة.. وفرحة برازيلية بالهدف الأول

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سجل المحترفان البرازيليان، لاعب الظفرة جواو بيدرو، ومواطنه لاعب بني ياس لويز أنطونيو، هدفي المباراة التي جمعت فريقيهما مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ليقودا فريقيهما إلى نقطة مرضية للطرفين.

وكان القاسم المشترك في هدفي بيدرو وأنطونيو أنهما الأولان بالنسبة لهما في دوري الخليج العربي، إذ إن الأول انتقل حديثاً للظفرة قادماً من الفتح السعودي، بينما انتقل أنطونيو من الشباب السعودي، وسبق لهما أن تواجها في الدوري السعودي.

وتقدم الظفرة بالهدف الأول في الدقيقة 36، حين مرر عبدالرحمن يوسف كرة عرضية قوية، حولها جواو بيدرو برأسه في المرمى، واضعاً فريقه في المقدمة، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول، بينما جاء الرد من طرف الضيوف في الدقيقة 60 بواسطة البرازيلي لويز أنطونيو، بتسديدة قوية من خط منطقة الجزاء، عجز الحارس خالد السناني عن التصدي لها.

وقدم طرفا المباراة مستوى مميزاً على مدار الشوطين، وشهدت حماساً من قبل اللاعبين في أرضية الملعب، في وقت كان فيه أصحاب الأرض الطرف الأفضل في معظم فترات الشوط الأول، بينما تحسن أداء «السماوي» في الشوط الثاني، وهو ما منحه الخروج بنقطة غالية ليرفع رصيده إلى نقطتين.

وبيّنت الإحصائية الرسمية للمباراة أن السماوي خاض المباراة بواقعية، إذ ترك الاستحواذ لمصلحة أصحاب الأرض، بينما تفرغ هو للقيام بالهجمات. وسدد لاعبوه 13 مرة، بينها ست على مرمى الحارس خالد السناني، بعكس الظفرة الذي وصلت نسبة استحواذه على مجريات المباراة إلى 61%، ومع ذلك قام بتسع تسديدات، بينها اثنتان فقط على المرمى.

يذكر أن الظفرة سبق له أن خسر في الجولة الأولى بهدفين لصفر أمام الجزيرة، ويملك في رصيده نقطة واحدة فقط، بينما لم يسجل بني ياس أي انتصار، بعد أن تعادل أيضاً في الجولة الأولى أمام عجمان 2-2.