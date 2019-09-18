فرسان الإمارات ينشدون الاحــتفاظ بلقب مونديال القدرة للشباب والناشئين

المصدر: توسكانا - الإمارات اليوم

ينطلق في الثامنة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت الإمارات، سباق بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، الذي يحتضنه ميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا، برعاية مؤسسة «ميدان» و«عزيزي» للتطوير العقاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 123 فارساً يمثلون 35 دولة، يتقدمهم فرسان الإمارات الذين يتطلعون إلى المحافظة على اللقب.

وتتجه الأنظار غداً، إلى «مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم»، البالغة مسافته 120 كلم، الذي يقام ضمن كرنفال توساكانا للقدرة في إيطاليا، ويحظى باهتمام واسع من قبل المهتمين برياضة القدرة والتحمّل، باعتباره أحد أهم السباقات في الروزنامة العالمية، كما يختتم الحدث بعد غدٍ بإقامة سباق العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120 كلم.

ويمثل فريق الإمارات خمسة فرسان في مونديال الشباب والناشئين، هم: سعيد المهيري، حامل لقب النسخة الماضية، وسيف المزروعي، وسيف بالجافلة، وشاهين المزروعي، وفارس المنصوري.

ويملك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في بطولة الشباب والناشئين، خصوصاً في النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة فيرونا بإيطاليا، وحقق فيها فرساننا لقبي الفردي والفرق متفوقين على نخبة فرسان العالم المشاركين، حيث كانت الميدالية الذهبية من نصيب الفارس سعيد المهيري، الذي حقق اللقب على صهوة الجواد «ربدان» في زمن قدره 4.58.41 ساعات، ويسعى إلى إنجاز جديد في هذه النسخة، وانتزع الوصافة والميدالية الفضية الفارس غانم العويسي، على صهوة الفرس «شديدة» بزمن قدره 5.03.13 ساعات، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإسبانية مايت بارديرا ليدو. وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام البرتقالية»، والمرحلة الثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الزرقاء»، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «الأعلام الرمادية»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء». وجرت، أمس، إجراءات الفحص الطبي للخيول وقياس الأوزان للفرسان والفارسات المشاركين في السباق في قرية سان روسورز للقدرة.

ودشن حفل الافتتاح الرسمي، الذي أقيم أول من أمس، فعاليات المهرجان، واشتمل على فقرات متنوعة، أبرزها عرض الخيالة العسكرية الإيطالية، وتقديم وفود الفرق المشاركة، وشهد فعاليات حفل الافتتاح المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد العضب، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد الإيطالي للفروسية، إلى جانب ممثلي اتحادات الفروسية، ورؤساء الوفود المشاركة، وعدد كبير من عشاق ومحبي سباقات القدرة.

وتوجهت اللجنة المنظمة، خلال المؤتمر الصحافي للبطولة، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعم سموّه اللامحدود للفروسية بصفة عامة، ولرياضة القدرة والتحمّل بصورة خاصة، مؤكدين أن النجاح السنوي الكبير لمهرجان سموّه مهد الطريق لإقامة بطولة عالمية بهذا الحجم في مدينة بيزا، متمنين التوفيق لجميع المشاركين في مختلف فعاليات المهرجان. وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، إلى جانب «مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة»، وسباق العالم للخيول الصغيرة.

السبوسي: فرسان الإمارات جاهزون

أكد المدرب محمد السبوسي، جاهزية فرسان الإمارات للبطولة التي تطلبت تحضيرات خاصة وخيولاً تمتلك جودة عالية، حيث تم تنظيم معسكر انطلق في أبريل الماضي بالمملكة المتحدة.

وعن غياب «ربدان» بطل النسخة الماضية، أكد السبوسي إن البطل غير جاهز للمنافسة، وتم استبداله بمجموعة أخرى من الخيول من «إسطبل M7» البالغ عددها ثلاثة خيول، إضافة إلى خيلين احتياطيين، أبرزها «هالة» التي تتميز بنبضات قلب قوية، وتملك مشاركات مميزة، آخرها تحقيق انتصار في أوستن بارك بإنجلترا، و«بينغو دى لا تور» الذي سيمتطيه بطل النسخة الماضية، الفارس سعيد المهيري، ويعدّ المرشح الأبرز، إضافة إلى الجواد «نجم» الذي قدم مستوى مميزاً في الفترة الماضية، مشيداً بالخيول المشاركة من الإسطبلات الأخرى، أبرزها «برزان» من «إسطبلات M.R.M»، و«فرس» من «إسطبل F3»، وجميع هذه الإسطبلات تعمل بروح الفريق الواحد تحت شعار الفوز باسم الإمارات، سعياً إلى إضافة إنجازات جديدة لرياضة الدولة.

وكشف السبوسي أن المنافسة ستكون على أشدها بين منتخبي الإمارات والبحرين، وستتضح الرؤية حول معدلات السرعة خلال المراحل الثلاث الأولى، مؤكداً أن فرسان الإمارات قادرون على مواصلة التألق وتحقيق ألقاب جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات في عالم رياضة القدرة والتحمّل.

العضب: أبطال الإمارات على قدر التحدي والطموح

أكد المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد العضب، أن فرسان الإمارات قادرون على المحافظة على اللقب ومواصلة الإنجازات العالمية، التي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة والدعم اللا محدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «الأب الروحي» لرياضة القدرة، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مؤكداً جاهزية فرسان الإمارات للتحدي العالمي في البطولة، التي يملك فيها فرساننا سجلاً ذهبياً حافلاً بالألقاب، سواء على مستوى فئة الفرق أو فئة الفردي، ما جعلهم رقماً صعباً أمام جميع الدول المشاركة.

وأكد العضب أن مؤسسة ميدان تفخر بالرعاية لهذا الحدث الدولي، حيث ظلت «ميدان» شريكاً أساسياً في إقامة البطولة التي حطت رحالها هذا العام في مدينة بيزا الإيطالية، موضحاً أن «فرسان الإمارات دائماً على قدر التحدي والطموح، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها في رياضة القدرة، التي تؤهلهم للفوز في أقوى المنافسات العالمية».

6 دول عربية في المونديال

يشهد مونديال الشباب والناشئين للقدرة مشاركة ست دول عربية، هي: الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والجزائر وتونس، وتعدّ الإمارات المرشح الأقوى لانتزاع اللقب، نظراً إلى الخبرة الكبيرة لفرسان الإمارات في السباقات، إضافة إلى جودة الخيول المشاركة من ثلاثة إسطبلات هي: «إسطبل M7» و«إسطبل MRM» و«إسطبل F3».

الحمادي يمثل العرب في التحكيم

يعدّ الحكم الإماراتي الدولي أحمد الحمادي، العربي الوحيد المشارك في عضوية التحكيم بمونديال الشباب والناشئين ومونديال الخيول الصغيرة، كما يترأس الحمادي لجنة التحكيم في «مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة». وأكد الحمادي أن رئاسة التحكيم في «مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة»، الذي أقيم، أخيراً، في أوستن بارك، إلى جانب المهرجانات السابقة التي احتضنتها إيطاليا، منحته الثقة الدولية لإدارة سباقات تستوعب أعداداً كبيرة من المشاركين، مثل مهرجان اليوم الذي يشارك فيه 257 فارساً، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذا المستوى الفني هو ثمرة الدعم الكبير من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متوجهاً بالشكر إلى مؤسسة ميدان، التي تحرص على إبراز الفريق الإماراتي والجانب الفني لأبناء الدولة.

ويعدّ الحمادي أحد أبرز الكفاءات الإماراتية والعربية في هذا المجال، حيث يملك خبرة فنية تمتد إلى 18 عاماً سبق له المشاركة في تحكيم العديد من البطولات والسباقات العالمية، أبرزها بطولة القدرة ضمن مونديال العالم لألعاب الفروسية في نورماندي بفرنسا 2014، وبطولة العالم للقدرة في سلوفاكيا 2016، ومونديال الشباب والناشئين في تشيلي 2017، وفي فيرونا بإيطاليا 2017، وبطولة أمم أوروبا الأخيرة التي أقيمت في أوستن بارك بإنجلترا، والنسخة الأولى لبطولة أمم آسيا، والبطولة العربية، وغيرها من السباقات الدولية الأخرى.

الريسي: فخور بما وصلت إليه «القدرة الإماراتية»

اتجه وفد من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يترأسه الأمين العام للاتحاد، الدكتور غانم محمد الهاجري، إلى إيطاليا لمتابعة سباق كأس العالم للشباب والناشئين.

من جانبه، أثنى رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، اللواء الدكتور أحمد الريسي، على التجهيزات التي تمت لحصد فريق منتخب الإمارات لجميع المراكز الأولى في السباقات الثلاثة، وأعرب عن فخره بظهور المزيد من فرسان الوطن من الشباب الناشئين خلال السباقات، ما يثري رياضة القدرة الإماراتية، ويرسم مستقبلاً مشرقاً لها.

وأضاف: «مثل هذه الساباقت ما كانت لتصل إلى هذه المرحلة المتقدمة خارج الوطن وداخله، لولا الدعم الكامل والمستمر من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأصحاب السموّ شيوخ الإمارات».

كما عبّر الريسي عن فخره وسعادته بالتنظيم والتجهيزات الراقية لهذه التظاهرة الرياضية، التي تعكس ما وصلت إليه الرياضة الإماراتية من تطور ورقي، خصوصاً في ما يتعلق بسباقات القدرة.