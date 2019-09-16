أجانب الشارقة وشباب الأهلي «خارج الخدمة» في كأس السوبر

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت مباراة شباب الأهلي والشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، مشاركة ثمانية لاعبين أجانب، بواقع أربعة لاعبين في كل فريق، إذ راهن المدربان، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وعبدالعزيز العنبري، على اللاعبين الأجانب في صناعة الفارق، ومنح الأفضلية للفريقين، ولكن وفقاً للإحصاءات والأرقام التي نشرها الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، كان اللاعبون الأجانب «خارج الخدمة» في كأس السوبر.

ودفع العنبري بأربعة لاعبين أجانب شاركوا في المباراة بأكملها، هم الإيطالي إيغور كورنادو، والأوزبكي أوتابك شوكوروف، ولاعبا الرأس الأخضر ريان مينديز وريكاردو غوميز، بينما بدأ أروابارينا المباراة بإشراك ثلاثة لاعبين، هم السويسري ديفيد مارياني، والمولدوفي لوفانور هنريكي، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، قبل أن يدفع بالأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في الشوط الثاني بدلاً من مارياني في الدقيقة 62، إذ شهدت المباراة إهدار ثلاثة لاعبين أجانب لركلات الترجيح التي تصدوا لها، وهم: إيغور كورنادو من الشارقة، وفيدريكو كارتابيا ولوفانور هنريكي من شباب الأهلي.

وكان أداء أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي إيغور كورنادو، الأقل مقارنة بجميع اللاعبين في الفريقين، إذ لمس اللاعب الإيطالي الكرة 27 مرة، ومررها إلى زملائه 14 مرة، بينما بلغت دقة تمريراته 42.9% كأضعف نسبة للاعبين الأجانب، وسدد كورنادو الكرة مرة واحدة، وكانت باتجاه المرمى.

أما أفضل لاعبي الشارقة الأجانب فكان العائد من الإصابة، الأوزبكي أوتابك شوكوروف، الذي لمس الكرة 35 مرة، ومرر الكرة 18 مرة، بينما بلغت دقة تمريراته 88.9%، ولكنه لم يسدد أي كرة على المرمى أو خارجه، من جهته رغم الازعاج الكبير الذي تسبب به لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز لمدافعي شباب الأهلي، ولكن أرقام اللاعب المنضم في فترة الانتقالات الصيفية إلى الشارقة، لم تكن كافية لمساعدة «الملك» على هز شباك «فرسان دبي»، إذ لمس غوميز الكرة 22 مرة، ومررها تسع مرات، وسدد كرة واحدة خارج المرمى، وبلغت دقة تمريراته 55.6%، أما لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز فلم يسدد أي كرة باتجاه المرمى أو خارجه، ولمس الكرة 17 مرة فقط، ومرر الكرة 8 مرات، كان منها أربع تمريرات صحيحة، بنسبة دقة بلغت 50%.

في المقابل، ظهر المولدوفي لوفانور هنريكي كأفضل اللاعبين الأجانب في شباب الأهلي، وفي المباراة بشكل عام، بتسديده الكرة 6 مرات، كان منها تسديدة واحدة باتجاه المرمى، ولمس الكرة 60 مرة، ومررها 43 مرة، بدقة بلغت 86%، كما صنع فرصتين لزملائه في «فرسان دبي»، أما السويسري مارياني فكان الأبرز من ناحية دقة التمريرات بنسبة بلغت 93.3%، إذ لمس الكرة 55 مرة ومررها 45 مرة، وسدد الكرة مرتين خارج المرمى.

أما الوافد الجديد من الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، فلمس الكرة 77 مرة، ومررها 61 مرة بنسبة دقة بلغت 80.3%، وسدد الكرة مرتين خارج المرمى، وأخيراً بلغت نسبة دقة تمريرات الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الذي شارك في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، 90.9%، إذ لمس الكرة 31 مرة ومررها 22 مرة، وسدد الكرة مرتين خارج المرمى.