المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استجابة

استجابت إدارة نادي عجمان، لطلب والد لاعبين في المراحل السنية بالحصول على الاستغناء الخاص بهما، لظروف انتقاله للعيش في دبي وصعوبة تحرك نجليه يومياً إلى عجمان لخوض التدريبات، وأثنى والد اللاعبين على موقف مسؤولي البرتقالي.

تبرير

برّر رئيس لجنة إحدى الرياضات الفردية ذات الشعبية المتصاعدة في الدولة، التأخر في عدم الرد على طلبات تنظيم البطولات الواردة من الجهات التنظيمية، بعدم تبليغه من قبل أعضاء اللجنة، بوجود طلبات لتنظيم بطولات.

تفاعل

تفاعل عدد من لاعبي النصر، مع زميلهم لاعب النصر السابق وخورفكان الحالي علي حسين، بعدما أجرى عملية جراحية، حيث قاموا بنشر صورة اللاعب على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «إنستغرام»، متمنين له الشفاء والعودة السريعة للملاعب.