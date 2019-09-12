خميس إسماعيل: الوصل لن يفوز بالألقاب عن طريق الكلام

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد لاعب الوصل، خميس إسماعيل، أن طموح «الإمبراطور» هو المنافسة على البطولات والفوز بالألقاب، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك لن يكون عن طريق الكلام فقط، دون العمل على أرض الواقع.

وقال إسماعيل، في تصريحات صحافية، إن أي لاعب يرتدي قميص «الفهود» يجب أن يعلم أنه مطلوب منه أن يلعب من أجل المنافسة على البطولات، من خلال الأداء المتميز في الملعب، والاجتهاد خلال التدريبات.

وأشار لاعب المنتخب الوطني إلى أن الأندية استعدت جيداً لانطلاقة دوري الخليج العربي، وتحدث عن أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، وقال: «هناك أكثر من فريق يعد مرشحاً بقوة للمنافسة على لقب الدوري، أبرزهم بالتأكيد العين الذي في كل موسم يكون من أقوى المرشحين، كما أن الجزيرة تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين الذين جعلوا الفريق أيضاً مرشحاً بقوة، إضافة إلى شباب الأهلي الذي يعد من الفرق الكبيرة التي لا يمكن استبعادها من المنافسة، وبشكل عام جميع الأندية استعدت بقوة، ما يؤكد أن جميع المباريات ستكون صعبة».

وحول خسارة الوصل أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي، قال: «إن اللاعبين لم يقصروا، إذ حاولنا العودة في المباراة، ولكن لم يحالفنا التوفيق، وقد يكون خوض ثلاث مباريات في فترة قصيرة أسهم في تراجع الأداء نسبياً، ولكن بالتأكيد ليس عذراً».

وتابع: «الفجيرة وصل إلى مرمى الوصل مرة واحدة، أحرز خلالها هدف الفوز، بينما لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، وبشكل عام أرى أن الخسارة جاءت في توقيت مناسب، خصوصاً قبل بدء مباريات دوري الخليج العربي، إذ إن أمامنا فرصة جيدة ووقت كافٍ لتصحيح الأخطاء قبل خوض أول مباراة في الدوري أمام النصر، وفي الوقت نفسه ستكون لدينا فرصة للتعويض، مسابقة كأس الخليج العربي، التي يتأهل فيها أربعة أندية من كل مجموعة إلى دور الثمانية».

ورداً على سؤال حول قلة اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة في صفوف «الإمبراطور»، بعد اعتماد الجهاز الفني على عدد كبير من اللاعبين الشباب، وإذا كان ذلك يحمله مسؤولية صعبة، قال: «لا أعتقد ذلك، وأرى أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة، مثل البرازيلي فابيو ليما، وخالد سبيل، والبرازيلي ويلتون سواريز، بينما أرى أن وجود اللاعبين الشباب مهم جداً، ونحن نساعدهم، وفي الوقت نفسه هم يساعدوننا في العديد من الأشياء الأخرى، لذلك فإن لاعبي الخبرة والشباب مطلوبون في أي فريق».

وعن مواجهة النصر ثم العين في أول جولتين من مسابقة دوري الخليج العربي، وتأثير ذلك على مشوار الوصل في البطولة، قال: «لا أرى أن مواجهة هذين الفريقين في بداية مشوارنا في المسابقة، له تأثير سلبي علينا، وعلى العكس أي فريق يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية يجب أن يكون مستعداً لمواجهة أي فريق، وأن يكون هناك إصرار على الظهور بشكل جيد، وبشكل عام لا يوجد فريق سهل، ولقد خسر الوصل أمام الفجيرة، لذلك الأهم أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم في جميع المباريات، وأمام أي فريق».

وعلّق خميس إسماعيل على انسجام اللاعبين الجدد، وقال: «أرى أن هناك انسجاماً كبيراً حدث بين اللاعبين الجدد، والأسماء التي واصلت مشوارها مع الفريق من الموسم الماضي، وشاهدنا ذلك في أول ثلاث مباريات يخوضها الفريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكأس الخليج العربي، بينما غاب الانسجام نسبياً في مباراة الوصل أمام الفجيرة، ولكن أتوقع أن يتطور أداء الفريق في المباريات المقبلة، مع بدء مسابقة الدوري».

أفتقد سالمين وصالح

ختم خميس إسماعيل تصريحاته بالرد على سؤال حول تأثير غياب علي سالمين عن خط الوسط، وقال: «بالتأكيد أفتقد وجوده معي في خط الوسط، والأمر نفسه بالنسبة إلى غياب علي صالح في خط الهجوم، وعبدالله جاسم في خط الدفاع، والفريق يحتاج إلى جميع اللاعبين، ونأمل أن نظهر بشكل جيد، وأن نظهر بصورة تليق باسم النادي في الموسم الجديد».