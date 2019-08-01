ليكو: أداء العين جيد.. وثلاثة أيام ليست كافية لانسجام لابا ومزيان

المصدر: سلوفينيا - الإمارات اليوم

وصف مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، أداء لاعبي «الزعيم» في التجربة الودية التي خاضها فريقه، أول من أمس، أمام الفتح السعودي، بالجيد، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لاعبي فريقه مطالبون بمتابعة العمل في المرحلة الحالية من المعسكر، من أجل بلوغ درجة متقدمة من الجاهزية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ثلاثة أيام ليست كافية لانسجام الثنائي التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان مع الفريق، بعد وصولهما المتأخر لمعسكر النمسا.

وقال في تصريحات صحافية، عقب المباراة، نشرها الموقع الرسمي لنادي العين: «الفريق مطالب بمتابعة العمل في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الرياضي الجديد، عموماً الأداء أمام الفتح السعودي كان جيداً، لكن في المقابل فإن الثنائي التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان لديهما ثلاثة أيام في معسكر الفريق، وهما بحاجة إلى المزيد من التدريبات من أجل الوصول إلى درجة التجانس المطلوبة».

وكان فريق العين تعادل دون أهداف، مساء أول من أمس، أمام فريق الفتح السعودي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا، لكنه في المقابل حصل على العديد من الفوائد الفنية من المباراة، وفي مقدمتها إتاحة الفرصة لـ22 لاعباً، مكنته من الوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين والصفقات الجديدة.

ودفع المدرب الكرواتي في الشوط الأول بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى، علي الحيظاني، إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، سالم عبدالله، فلاح وليد، محمد هلال، محمد عبدالرحمن، خالد البلوشي، محمد خلفان وجمال معروف، بينما تألفت تشكيلة الشوط الثاني من الحارس محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، تسوكاسا شيوتاني، محمد فايز، يحيى نادر، أحمد برمان، محسن عبدالله، عبدالرحمن مزيان، كايو كانيدو ولابا كودجو.

وأكد المدرب الذي تولى تدريب فريق العين، خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن الهدف الأساسي من خوض فريقه للمباريات الودية في الوقت الحالي، يكمن في الوقوف على مدى تطبيق اللاعبين للتدريبات في مثل هذه المواجهات، وقال: «لمست مردوداً طيباً من الجميع».

وتعليقاً على سؤال حول الفترة التي أمضاها فريقه في المعسكر حتى الآن في معسكر النمسا وسلوفينيا، قال: «المؤكد أن عدم انضمام اللاعبين الدوليين مع بداية فترة التحضير، بالإضافة إلى التحاق لابا ومزيان قبل بضعة أيام، من العوامل التي تدفعنا إلى مضاعفة الجهود، لأن تدريباتنا الفعلية بدأت مع اكتمال صفوف الفريق، وسنعمل معاً بقوة وجدية على تحقيق أهدافنا المرجوة في الموسم الجديد».

ومن جانبه، قال قائد فريق العين، إسماعيل أحمد، إن التجربة الودية أمام الفتح السعودي كانت جيدة، وإن الجميع قدم مردوداً طيباً، خصوصاً أن المباراة الودية الثانية لم تكتمل بسبب ظروف الطقس المتمثلة في هطول الأمطار المصحوبة بحبات البرد، وقال: «في اعتقادي أن الفريق خرج بالمكاسب المرجوة من اللقاء على الصعيدين الفني والبدني».

وأضاف: «أعتقد أن مؤشرات أداء الفريق في المعسكر إيجابية، والكل يعمل بالتزام وجدية، وأكملنا المرحلة الأولى التي شهدتها النمسا وفقاً للبرنامج المحدد من المدرب، وحالياً نمضي في المرحلة الثانية، ومع نهاية فترة الإعداد أتمنى أن نصل الفريق إلى درجة الجاهزية المطلوبة».

من جانب آخر، حرص عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سالم محمد الجنيبي، ومطر غمران الظاهري، على تبادل الدروع التذكارية بين شوطي المباراة، مع رئيس نادي الفتح السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، تأكيداً للعلاقة الأخوية التي تجمع بين الناديين.

يذكر أن قناة العين استهلت مرحلة البث الحي ونجحت في نقل أول مباراة على الهواء مباشرة، رغم أن مواجهة أمس كانت ودية، بيد أنها تعتبر تاريخية بالنسبة لقناة العين التلفزيونية، التي تم إطلاقها أخيراً عبر التردد رقم 710 على باقات «eLife»، لأنها تمثل التجربة الأولى في البث الحي للقناة، ونقلت المباراة للجماهير عبر روابط البث المتوافرة في الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع القناة على الإنترنت وكانت بصوت المعلق محمد الشامسي.

• العين تعادل دون أهداف مع فريق الفتح السعودي ودياً.