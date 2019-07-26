المادة «21» من قانون التواصل الاجتماعي تتصدر البرنامج التدريبي لأندية دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتصدر المادة 21 من القانون الخاص بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي موضوعات «البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شرطة دبي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مقر المجلس، والذي يأتي تلبية لتوصيات «منصة التشجيع الرياضي» التي عقدت الأسبوع الماضي بحضور متحدثين من المجلس وشرطة دبي وأندية دبي واتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمؤسسات الإعلامية، وعدد من الكتاب والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتم خلال البرنامج تناول موضوعات عن الوقاية والاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي، وأهمية المواقع والحسابات الرسمية في التواصل مع الجماهير، ودور الإعلام الرياضي في توعية الجمهور، والمبادئ الرئيسة لميثاق الجماهير الرياضية بالأندية، وخطط الاتصال الفعالة مع الجماهير، ودور روابط المشجعين، وضابط الارتباط.

ويهدف البرنامج إلى وضع منهجية واضحة لتوطيد العلاقة بين الأندية والجماهير، ما يعكس الصورة الجميلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتناول البرنامج شرح للمادة 21 من القانون الخاص بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتتضمن هذه الاعتداءات استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.