عجمان يبحث عن بديل «ثيام» في بطولة الأمم الإفريقية

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

بدأ مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، رحلة البحث عن مهاجم إفريقي لخلافة السنغالي ثيام، الذي أنهى علاقته مع البرتقالي بالتراضي، بعد أن سدد الشرط الجزائي في عقده مع النادي، تمهيداً للاحتراف في أحد الأندية التركية.

وارتبط ثيام بعقد لمدة موسمين مع البرتقالي، قضى منه موسماً واحداً، وسدد قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ 500 ألف يورو، للرحيل إلى الدوري التركي.

ويقضي الرمادي حالياً إجازته السنوية في مصر، إذ علمت «الإمارات اليوم» أن تنسيقاً قد جرى بين الرمادي وإدارة النادي للبحث عن مهاجم إفريقي بديلاً لـ«ثيام» من بين المنتخبات الـ24 المشاركة في «كان 2019».

ويُفضِّل مسؤولو عجمان التعاقد مع مهاجم إفريقي على مستوى عال، بعد النجاحات التي حققتها التجارب السابقة للبرتقالي مع اللاعبين الأفارقة، خصوصاً في عصر الاحتراف، وكان آخرها مع ثيام، الذي سجل في الموسم المنصرم 13 هدفاً في الدوري.

وترك الايفواري بوريس كابي علامة فارقة مع البرتقالي، الذي لعب له أربعة مواسم في دوري المحترفين، حينما دخل ضمن قائمة أفضل 20 مهاجماً في الدوري المحلي في موسم 2015، بتسجيله 65 هدفاً بقميص عجمان.

واستمر توهج الأفارقة مع عجمان عبر السنغالي إبراهيما توريه، الذي دافع عن ألوان البرتقالي موسم 2011/‏‏‏‏2012، إذ سجل للنادي سبعة أهداف في الدوري، ورحل بعدها إلى نادي موناكو الفرنسي، قبل أن يعود إلى الدوري الإماراتي مجدداً عبر بوابة النصر، لكنه لم يُحققه معه النجاح نفسه الذي حققه مع البرتقالي.

ولعب مهاجم منتخب مالي، ماديبو مايغا، دوراً مهماً في بقاء عجمان بدوري المحترفين الموسم قبل الماضي، حينما سجل 10 أهداف، قبل أن يرحل اللاعب عن النادي، لعدم توصله لاتفاق مع الإدارة على التجديد، بسبب الجانب المادي.

واعترف مصدر مسؤول داخل نادي عجمان، طلب عدم ذكر اسمه، بأن رحيل ثيام في هذا التوقيت كان مفاجأة غير متوقعة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن علاقة اللاعب مع النادي كانت جيدة، ولم يُظهر ثيام قبل سفره لقضاء إجازته السنوية أي رغبة في الرحيل، ولكن المفاجأة أنه أخبرنا بأن قراره بالرحيل جاء بالتنسيق مع مدرب منتخب بلاده، الذي ربط انضمامه لـ«أسود التيرانغا» باحترافه في أحد الأندية الأوروبية.

وأضاف المصدر أن: «عجمان قادر على تعويض ثيام بالتعاقد مع مهاجم بالقدرات الفنية العالية نفسها، والتركيز سيكون في أكثر من اتجاه، ومن بينها البطولة الإفريقية». وألمح إلى أن: «النادي لديه العديد من الملفات المعروضة عليه في ما يخص اللاعبين الأجانب، ولكن الإدارة تفضّل عدم الاستعجال في هذا الملف تحديداً، إلا بعد المتابعة الجيدة، لأن النادي لا يميل إلى التغييرات، خصوصاً على صعيد اللاعبين المحترفين، حفاظاً على الاستقرار الفني للفريق، وعدم إهدار أموال النادي في صفقات متعددة».