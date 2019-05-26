محمد بن راشد مخاطباً لاعبي شباب الأهلي: أنا رياضي مثلكم ولا يرضي طموحنا إلا المركز الأول

المصدر: دبي - وام

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لفريق كرة القدم الأول في نادي شباب الأهلي دبي إنجازه الثمين الذي تمثل بفوزه ببطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم وكأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2018/2019.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقصر سموه في زعبيل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس النادي ورئيس مجلس إدارته وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم.. لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني والمدربين ومجلس إدارة النادي حيث صافحهم سموه وأشاد بالأداء والنتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الجاري.

كما أشاد سموه بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنادي وخاطب سموه أبناءه اللاعبين قائلا: "أنا رياضي مثلكم ولا يرضي طموحنا إلا المركز الأول، وأضاف سموه : "يبذل الإنسان أقصى جهوده ويقدم كل التضحيات ويسخر طاقاته في سبيل تحقيق طموحه وأهدافه، ولا يمكن تحقيق الإنجازات إلا بالبذل والعطاء والتفاني".

وطالب سموه اللاعبين بضرورة التحلي دائما بالطاقة الإيجابية وروح التحدي والسلوك الرياضي والالتزام سواء في الملعب أو في الحياة اليومية وقال: "دائما الإنسان الرياضي قدوة ومثال للجميع" .

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن البطولات والإنجازات التي تحققت للفريق دليل على روح الفريق الواحد وتكاتف الأدوار والجهود الكبيرة المبذولة والتخطيط السليم، وأضاف سموه: "دائما أؤكد أن الإنسان لا يجب أن يقف مكانه ويرضى بما حققه اليوم إنما دائما يكون نظره للأمام ويطمح للمزيد من الإنجازات".

وقال سموه: "سعدنا بلقائكم وأنتم أمام تحد أكبر الموسم القادم للحفاظ على هذه الإنجازات وتحقيق ما هو أفضل، وأنا على اطلاع بمسيرة الفريق واللاعبين، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".

حضر اللقاء محمد عبدالله القرقاوي، مطر محمد الطاير، خليفة سعيد سليمان، سامي أحمد القمزي، المستشار عصام عيسى الحميدان، اللواء محمد أحمد المري، هشام عبدالله القاسم، أحمد محمد بن حميدان، والمدير التنفيذي للنادي عبدالكريم الحاج.

كما حضر اللقاء القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، والذي يعد أبرز الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة النادي إلى جانب رؤساء الشركات الوطنية الراعية للنادي رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان سعيد حميد الطاير، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سان آند ساند محمد عبدالعزيز باقر.

وفي الختام التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع أعضاء الفريق البطل و الجهازين الإداري والفني و أعضاء مجلس الإدارة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة