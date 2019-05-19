العنبري: لا أفكر في تدريب المنتخب.. وطموحي الاحتفاظ بدرع الدوري

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، الذي حصد جائزة أفضل مدرب في دوري الخليج العربي، في حفل جوائز نجوم الدوري لموسم 2018-2019، متفوقاً على 13 مدرباً، أنه فخور بحصوله على هذه الجائزة، إلا أن فرحته الكبيرة كانت بفوز الفريق بلقب الدوري، وأن فرحة جماهير الشارقة كانت أهم بالنسبة له من كل شيء، مشيراً إلى أنه لا يفكر حالياً في تدريب المنتخب، وطموحه قيادة فريقه للمنافسة على اللقب مرة أخرى في الموسم المقبل.

وقال العنبري في تصريحات صحافية: «توقعت الفوز بلقب الدوري بعد الجولة الثالثة في الدوري، عقب تخطي النصر وشباب الأهلي على التوالي، وعندها أدركت أننا بالتركيز سنصل إلى الهدف المنشود»، مشدداً على أن «الدعم الذي كان يجده الجهاز الفني، وكذلك اللاعبون، من مجلس إدارة النادي كان مثل نقطة التحول في استمرار الفريق في المنافسة».

وأضاف عبدالعزيز العنبري «أصعب مرحلة مرَّ بها الفريق كانت بعد مباراة دبا في الدور الثاني، التي تعادل فيها الفريق، فقد شعرت أن شكل الفريق لم يكن جيداً، وأنه وصل إلى مرحلة التعب، خصوصاً أن ذلك صادف أيضاً الخسارة أمام الوصل في الجولة 24، لكن بعدها اتفق الكل على أن هذه الخسارة تمثل نقطة انطلاقة جديدة بالنسبة للفريق، حيث كان المردود بعد الخسارة أمام الوصل إيجابياً».

وعن تجهيزات الشارقة للموسم المقبل للمحافظة على القمة التي وصل إليها الفريق بالتتويج باللقب، أكد العنبري أن الفريق بالفعل بحاجة إلى جهد وعمل كبير في الموسم المقبل، سواء من قبل الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، وبحاجة إلى تدعيم صفوفه بنحو ستة لاعبين مواطنين.

وبخصوص مصير محترف الفريق البرازيلي ويلتون سواريز، أكد مدرب الشارقة أن الفريق بحاجة إلى الاستقرار في اللاعبين، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، حتى يفكروا في الدعم فقط.

عبدالعزيز العنبري:

«توقعت الفوز بلقب الدوري بعد الجولة الثالثة في الدوري».