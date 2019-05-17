الحوطي: يفكر بدكتوراه القانون

يخطط نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق سعيد الحوطي، للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، بعدما انتهى أخيراً من الحصول على درجة الماجستير. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من انشغالي بالتحكيم، عندما كنت حكماً دولياً مساعداً، إلا أنني واصلت تحقيق حلمي بعدما اعتزلت التحكيم في 2011».







طباعة لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App