أحمد خليل: احتفالية «ببجي» تم الاتفاق عليها مسبقاً من لاعبي شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب فريق شباب الأهلي، الدولي أحمد خليل، أن احتفالهم بالهدف الثاني في شباك الظفرة في نهائي الكأس، الذي جاء على طريقة لعبة الواقع الافتراضي المعروفة بـ«ببجي»، تم الاتفاق عليه مسبقاً قبل المواجهة، نافياً كذلك أن يكون قصد شيئاً حين احتفل بالهدف الأول بتشكيله بيديه هرماً، ووضعه أمام عينه اليمنى.

وقال خليل لـ«الإمارات اليوم»: اتفقنا على هذه الاحتفالية، وكنا ندرك أننا كفريق سنسجل الأهداف في المباراة، على الرغم من أنها صعبة، وفي مواجهة منافس كان لديه طموح كبير للغاية من أجل الفوز بأول ألقابه.

وتابع المهاجم الدولي، الذي سجل هدفي الفوز لشباب الأهلي: بالتأكيد الاحتفال بالأهداف أمر رائع، خصوصاً حينما يكون في مباراة نهائية، أيضاً لم أكن أقصد إرسال أي رسالة من طريقة احتفالي بالهدف الأول، لأن ذلك بخلاف الهدف الثاني، تم دون أي اتفاق مسبق بيني وبين زملائي، ويمكن القول إنه جاء بطريقة عفوية، لكن الاحتفال بالثاني كان مرتباً له.

وكشف خليل الذي لعب لأندية الجزيرة والعين قبل عودته إلى بيته الأول شباب الأهلي، أنه ظل خلال المباراة خائفاً من تكرار سيناريو نهائي 2015، الذي جمعهم بفريق النصر والذي أقيم أيضاً على استاد هزاع بن زايد، وقال: كنت خائفاً طوال المباراة، لأنني في ذلك النهائي سجلت هدف التقدم للفريق، لكن شباكنا استقبلت هدف التعادل، وفاز النصر بعدها باللقب بركلات الترجيح».

وأكد مهاجم فريق شباب الأهلي أنه شخصياً كان على ثقة كبيرة بقدرته على الوصول إلى شباك حارس فريق الظفرة، خالد السناني، وقال: «كنت متأكداً أنني سأصل إلى شباكهم، بالطبع أنا سعيد، لأن التوفيق حالفني في تسجيل هدفين، ساعدت فريقي في الحصول على أحد أهم ألقاب الموسم، أود أن أشيد بالدور الكبير لزملائي اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وبالطبع سنواصل السعي من أجل إسعاد جماهيرنا».

- أكد خليل أنه بخلاف الاحتفالية المرتبة للهدف الثاني، فإن طريقة احتفاله بالهدف الأول كانت عفوية، ولم يقصد من ورائها شيئاً.