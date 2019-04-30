محمد بن زايد يستقبل فريق هجن الرئاسة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، أمس، فريق هجن الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واطلع سموه خلال استقباله فريق هجن الرئاسة يرافقهم الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، على الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة هذا العام من خلال المهرجانات الخمسة الرئيسة التي تواجدت بها.

وكانت هجن الرئاسة قد حققت 32 رمزاً في مهرجانات ولي العهد السعودي، وجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، ومهرجان سمو ولي عهد دبي، وختامي الوثبة والمرموم، كما أنهت الموسم بإنجاز جديد بحصولها على أربعة أشواط رئيسة للحول في المهرجانات الخمسة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الأداء العالي لهجن الرئاسة، وما قدمه الفريق من جهود ثمنها سموه، ما كان لها الأثر الإيجابي على أداء هجن الرئاسة في السباقات التي خاضت غمارها هذا العام.

وأكد سموه أن سباقات الهجن تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية عالية لدى أهل الإمارات، كونها موروث الآباء والأجداد الذي نعتز به ونحافظ عليه، ما يرسي قيماً عالية في هذه الرياضة النبيلة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين.