الكتبي عينه على الذهب في مواجهة البرازيلي ماتيوس بـ «جوجيتسو أبوظبي»

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

تتجه أنظار عشاق الجوجيتسو، اليوم، إلى مباراة القمة والنزال المنتظر على الذهب في وزن 85 كلغ، بين نجم المنتخب الوطني فيصل الكتبي، والبرازيلي المخضرم ريدسون ماتيوس، أحد أفضل لاعبي العالم المحترفين. ويقام النزال عصراً في صالة «مبادلة أرينا»، ضمن اليوم الختامي لبطولة أبوظبي العالمية الـ11 للجوجيتسو.

وقال فيصل الكتبي، الذي ضمن الميدالية الفضية بعد التأهل إلى المباراة النهائية ضمن منافسات الحزام الأسود للمحترفين، أنه سيغير تكتيكه حين يواجه البرازيلي ماتيوس.

وكان الكتبي قد تغلب، أمس، في نصف النهائي على الأميركي ديجي جاكسون بالنقاط، بعد مباراة قوية ومثيرة، حسمها فيصل بصعوبة بالغة، بفضل خبرته وتكتيكه الفني الذي اعتمد على مباغتة المنافس في الكثير من الحركات المفاجئة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أحسست للحظات أن المباراة ربما تفلت من يدي، لكن بالهدوء والثقة حاولت خداع المنافس في أكثر من حركة مفاجئة، ووفقت في الحصول على أكبر عدد من النقاط».

وأضاف: «البرازيلي ماتيوس من ضمن المرشحين بقوة للفوز بالميدالية الذهبية، وستتطلب مواجهته الهدوء والثقة داخل الملعب، وتغيير التكتيك الخاص بي الذي لعبت به مباراتي دور الثمانية وقبل النهائي، وأتمنى أن أحقق الميدالية الذهبية لأهديها إلى كل إماراتي».

وكشف الكتبي أنه كان في حالة معنوية عالية قبل نزال أمس، خصوصاً بعد فوز لاعبي المنتخب عمر الفضلي وريم الهاشمي، أول من أمس، بذهبيتي الحزام الأزرق. وقال «فوز الفضلي وريم الهاشمي خفف من الضغوط الواقعة عليّ، لأنني أحسست بأن المهمة ستكون غاية في الصعوبة في حال لم يفز الاثنان بالميدالية الذهبية».

في جانب آخر، تأهل نجم المنتخب المخضرم، يحيى الحمادي، إلى المباراة النهائية للوزن الثقيل (110 كلغ)، ضمن فئة الحزام الأسود، بعد تغلبه على البلجيكي من أصل برازيلي باولو برازيل دا سيلفا.

وفاز الحمادي بفارق الأداء الفني في المباراة، بعد تساوي اللاعبين في النقاط وفقاً لآراء الحكام، ويلتقي الحمادي في النهائي مع البرازيلي جواو روكا.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بعد عودتي للبطولة وتأهلي للمباراة النهائية لوزن 110 كلغ، بعد أن غبت عن المشاركة في العام الماضي، بسبب إصابتي في الركبة، وأتطلع للفوز بالميدالية الذهبية، التي ستكون الأولى في الحزام الأسود، بعد الذهبية التي أحرزتها في الموسم قبل الماضي في الحزام البني».

وأشار الحمادي إلى أنه حضر إلى صالة مبادلة أرينا في التاسعة صباح أمس، والتقى بزميله فيصل الكتبي، وظلا يتدربان معاً حتى موعد نزالات الدور قبل النهائي. وقال «حرص فيصل على تشجيعي قبل المباراة، وسعدت جداً بفوزه في قبل النهائي، وانعكس هذا الفوز على أدائي في النزال، حتى تمكنت من تحقيق فوز صعب».

الهنائي: الوحدة حسم جائزة أفضل نادٍ

قال رئيس شركة الوحدة للألعاب المصاحبة، خالد الهنائي، إن «أكاديمية الوحدة للجوجيتسو عازمة على إكمال الصورة التي بدأتها منذ انطلاقها قبل ثلاث سنوات، وحصدت عدداً من الإنجازات، منها أفضل ناد محلي في الموسم الماضي، والمركز الثالث على العالم».

وأضاف في تصريحات صحافية: «الوحدة حسم جائزة أفضل نادٍ، وبنسبة تصل إلى 90%، بسبب فارق النقاط التي حصل عليها لاعبو العنابي، وبالنسبة لمستوى الأكاديميات العالمية فإن الوحدة ضمن الوجود بين أفضل ثلاثة أندية على مستوى العالم، وهذا إنجاز يحسب للإمارات، وننتظر ختام البطولة لاحتساب النقاط، حيث ستعلن النتيجة غداً في حفل جائزة أبوظبي للجوجيتسو».