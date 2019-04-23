«ريمونتادا» وحداوية على الطريقة البرازيلية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قاد المهاجم البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، فريق الوحدة إلى ريمونتادا تاريخية، وسجل «سوبر هاتريك» قاد به العنابي إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على الريان، في المباراة التي جرت أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريان بثلاثة هداف مقبل هدف واحد، عن طريق سباستيان سوريا في الدقيقة الثالثة، وريفاس في الدقيقتين 6 و21، فيما سجل ليوناردو بيريرا هدف الوحدة الأول في الدقيقة الثامنة، وفي الشوط الثاني أضاف ليوناردو الأهداف الثاني والثالث والرابع للوحدة في الدقائق 56 و82 و89.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة منفرداً، تلاه الاتحاد السعودي ثانياً بسبع نقاط، ثم لوكوموتيف ثالثاً بأربع نقاط، وأخيراً الريان في المركز الرابع بثلاث نقاط.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد سيطرة وحداوية على معظم فتراته، وأضاع لاعبوه فرصاً سهلة عدة للتهديف، خصوصاً الأرجنتيني تيغالي، الذي أهدر فرصة مؤكدة في الدقيقة الـ16، عندما رواغ الدفاع وسدد الكرة قوية في يد الحارس، والكوري شانغ ريم، الذي وصلته الكرة داخل المنطقة، وهيأها لنفسه، وسدد قوية أعلى العارضة في الدقيقة الـ44.

ولم يستفد الوحدة من امتلاكه للكرة، بسبب التسرع في التمرير، والرعونة في الثلث الأخير من الملعب، إضافة إلى قلة الكثافة الهجومية المطلوبة داخل منطقة الجزاء، مع عدم توفير حكم المباراة الحماية الكافية للاعبي الوحدة.

في المقابل، تقدم الريان بهدفين مبكرين قبل مرور أقل من ست دقائق على انطلاق المباراة، جاءا من أخطاء ساذجة لدفاع الوحدة، الذي أكثر من الوقوف على خط واحد، فسهل اختراقه من تمريرة واحدة من العمق، قبل أن يضيف الهدف الثالث، الذي جاء إثر عرضية داخل المنطقة، لم تجد أحداً من دفاع الوحدة، ولعبها ريفاس المندفع وحده خلف الدفاع، وسددها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للوحدة، تين كات، تبديلين بنزول إسماعيل مطر وحسين عباس بدلاً من منصور الحربي وأحمد علي، وبدأ الوحدة بنشاط هجومي ملحوظ، قاده المتألق ليوناردو أفضل لاعبي فريقه، وأضاع تيغالي فرصة سهلة في الدقيقة 51، بعد انفراد من الجهة اليسرى، ولعبها قوية، أخرجها الحارس إلى ضربة ركنية، ثم أحرز ليوناردو الهدف الثاني للوحدة من هجمة منظمة سريعة، تبادل فيها تيغالي وخليل إبراهيم الكرة مع ليوناردو، الذي تسلم الكرة داخل المنطقة، وراوغ الدفاع، وسدد الكرة على يسار الحارس فهد يونس في الدقيقة 56.

وتوالت هجمات الوحدة أملاً في إدراك التعادل، وكاد تيغالي أن يهز الشباك، لكن الدفاع قطع الكرة قبل أن يسددها في المرمى في الدقيقة 59.

وأسفر هجوم الوحدة المستمر عن الهدف الثالث الذي أحرزه ليوناردو نجم المباراة في الدقيقة 82، إثر عرضية تلقاها من خليل إبراهيم.

وواصل ليوناردو إبهاره، وسجل هدف الوحدة الرابع في الدقيقة 89 بضربة رأس، إثر ضربة حرة لعبها إسماعيل مطر، وهيأها البديل طحنون الزعابي برأسه هدية إلى ليوناردو، الذي لم يتوان في إيداعها الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة 4-3.