«اللمسة الأخيرة» تحرم عجمان اصطياد «النمور»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اكتفى عجمان بالتعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد كلباء، أمس، على استاد راشد بن سعيد في الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفرط البرتقالي في فوز كان قريباً من أقدام لاعبيه بعد أن كان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، لكن أصحاب الأرض عاب عليهم اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

في المقابل، اعتمد مدرب النمور الإيطالي فابيو فيفياني على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كانت واضحة في بعض الأحيان.

وجاءت البداية في الشوط الأول لمصلحة عجمان، الذي سيطر على وسط الميدان، في ظل تراجع واضح من اتحاد كلباء، إذ كاد المغربي عادل هيرماش يعزز من أفضلية فريقه بتسجيل الهدف، حينما توغل في نصف ملعب النمور وسدد كرة مُحكمة، تألق الحارس جمال عبدالله، وأبعدها لركنية «11».

ولم يتحرك اتحاد كلباء تجاه مرمى البرتقالي حتى الدقيقة 35، حينما شق اللاعب الفرنسي جيوفاني سيو طريقه من جهة اليسار ووزع كرة عرضية أبعدها محمد علي شاكر من أمام البرازيلي مايك راموس.

ودخل البرتقالي الشوط الثاني بنشاط هجومي واضح، بفضل تحركات السنغالي مامي ثيام، الذي سدد في وقت مبكر كرة تصدى لها حارس كلباء بسهولة.

وعاد ثيام وهدد مرمى اتحاد كلباء بعد مجهود فردي مميز، حينما انطلق بالكرة من جهة اليمين، حتى وصل إلى داخل الصندوق، لكنه سدد في الأخير في الشباك من الخارج «60».

وعاد كلباء ليظهر في الكادر الهجومي للمرة الأولى في الشوط الثاني من خلال ضربة ثابتة نفذها كوجاك سدد بين يدي الحارس «65».

وكاد البرتقالي يُعاقب كلباء على تلك اللعبة حينما سدد فاندر فييرا كرة في مكان صعب بأعلى الزاوية اليسرى لمرمى جمال عبدالله، لكن الحارس كان للعبة بالمرصاد، وحولها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية «68».

وتدخل «الفار» وأنقذ عجمان من عدم احتساب ضربة جزاء، حينما سدد مايك راموس كرة خلفية مزدوجة وهو داخل الصندوق ارتطمت بالمدافع محمد علي شاكر، وسط مطالبة من لاعبي كلباء باحتساب ضربة جزاء، لكن تقنية الفيديو أكدت عدم وجود تعمد من مدافع عجمان للمس الكرة باليد «79».