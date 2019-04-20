«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تنطلق اليوم بمشاركة 5000 لاعب

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تنطلق اليوم بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتستمر حتى 26 الجاري، وتبلغ جوائزها مليوني درهم.

وتبدأ منافسات اليوم الأول بنزالات المهرجان والباراجوجيتسو لأصحاب الهمم للصغار من 4 إلى 10 سنوات، وللكبار في الحزام الأبيض، فيما سيتم تخصيص اليوم الثاني لنزالات الناشئات تحت 17 سنة، والثالث للناشئين، فيما تقام منافسات الأساتذة للرجال والسيدات 23 الجاري، وتختتم البطولة بجائزة أبوظبي العالمية للمصنفين الأوائل على المستوى العالمي في مختلف الفئات، والتي يطلق عليها (احتفالية السجادة الحمراء) يوم 27 الجاري.

وقال مدير البطولة محمد المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» إن نزالات المحترفين ستبدأ 24 الجاري، على أن يكون حفل الافتتاح في الثالثة عصراً، ثم تقام بعده النزالات في جميع فئات الأوزان للأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود يومي 25 و26 أبريل.

وأكد المرزوقي أن البطولة ستشهد مشاركة المصنفين الأوائل بكل وزن وكل حزام يمثلون 107 دول، بخلاف المدرجين على قائمة الانتظار من اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة.

وقال المرزوقي «تزامناً مع عام التسامح سيكون هناك بساط خاص هو البساط الرئيس الذي تقام عليه النزالات القوية باسم بساط التسامح، وسيكون هناك 11 بساطاً تقام عليها النزالات من 20 إلى 24 أبريل، وفي يوم 25 ستقام النزالات على ثلاثة بُسط، وفي اليوم الختامي ستقام النزالات النهائية كلها على بساط التسامح. وأشار المرزوقي إلى أن حفل الافتتاح سيشمل فقرات عدة، يقام مع أول أيام منافسات المحترفين يوم 24 أبريل وستعكس فقراته تراث وأصالة دولة الإمارات.

- يشهد اليوم الأول

للبطولة إقامة

منافسات

«الباراجوجيتسو»

الخاصة بأصحاب

الهمم.